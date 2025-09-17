دیدار با 6500 خانواده شاهد و ایثارگر در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سمیه اسمعیلی ظهر امروز در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان قزوین گفت: در سال جاری طبق برنامه باید از 6 هزار و 500 خانواده شاهد و ایثارگر دیدار به عمل آید که تاکنون دو هزار و یکصد و 94 دیدار انجام شده است.

وی افزود: دیدار با ایثارگران در بزرگداشت هفته دفاع مقدس اولویت کاری همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باشد تا این طرح به اتمام برسد.

دبیر شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان قزوین گفت: طراحی و ساخت تندیس سیدالاسرا، خلبان سرلشکر شهید حسین لشگری در ابتدای بلوار شهید لشگری صورت گرفته و فرآیند نصب در حال اجرا است.

اسمعیلی با اشاره به واگذاری زمین به خانواده‌های شهدا و ایثارگران اضافه کرد: اقدامات لازم جهت واگذاری زمین انجام شده، تا پایان شهریور ماه به 280 نفر واگذار خواهد شد و مابقی هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اقدامات لازم در پیاده‌سازی طرح جامع گلزار شهدای شهر قزوین توسط شهرداری قزوین، تقویت سیستم صوتی گلزار مطهر شهدا، اعزام خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس 12 روزه استان از سوی یگان‌های نظامی مربوطه به مشهد مقدس و نامگذاری آمفی‌تئاتر 400 نفره موزه دفاع مقدس به نام شهید سرافراز سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده انجام شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین بیان کرد: مزین نمودن فضاهای جاده‌ای شهری و روستایی در سطح استان به تصاویر شهدا، استفاده از سهم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع استان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پیگیری به منظور به‌روزرسانی سایت خط سرخ انجام شده است.

اسمعیلی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس افزود: همکاری در نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس سراسر استان قزوین، برگزاری یادواره شهدای مهر ماه شهرستان قزوین در حسینیه امامزاده حسین (ع)، ویژه برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس (میهمانی لاله‌ها در استان و شهرستان‌های تابعه) در گلزار مطهر شهدا، برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس با عنوان یاد یاران در گلزار مطهر شهر قزوین و برگزاری یادواره‌های شهری و روستایی در مساجد و روستاهای شهرستان‌های تابعه از جمله این برنامه‌ها است.

وی به برنامه‌های پیشنهادی اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه بزرگداشت شهید سردار امیرعلی حاجی‌زاده به مناسبت سالروز دریافت نشان فتح از سوی مقام معظم رهبری، طراحی و ساخت تندیس و نقاشی دیواری شهید سردار امیرعلی حاجی‌زاده دراستان قزوین و طراحی و ساخت یادمان شهدای ملی استان در گلزار مطهر شهدای شهر قزوین از جمله این برنامه‌ها است.

دبیر شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان قزوین در بخش پایانی صحبت‌های خود خواستار مرمت دیوار پشت حسینیه امامزاده حسین (ع) به سمت گلزار مطهر شهدا، نصب مجدد تابلوی تصویر شهید رجایی در حد فاصل بلوار شهید رجایی تا میدان مینودر توسط راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شد.

