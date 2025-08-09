به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز خبرنگار گفت: برادران و خواهرانم به شما می‌گویم که مهم‌ترین قدرت مؤلفه جامعه ذهن و شخصیت جامعه است و اگر ذهن‌ها ساخته شود، شخصیت‌ها نیز ساخته خواهد شد و خطرناک‌ترین تهدید نیز همین ذهن و شخصیت جامعه خواهد بود.

وی اضافه کرد: دشمن از فضای مجازی برای خود قدرت ساخت تا قبل از شلیک گلوله ما را تسلیم کند، آن کس که نقطه‌های منفصل جامعه را به یکدیگر متصل کرد، نقطه‌نقطه و پا به پای دشمن نقطه زنی کرد، همین خبرنگاران بودند. ابتدا مقام معظم رهبری بود که به میدان آمد و ادعا کرد که اهل تسلیم نیستیم، سپس ملت ایران با رسانه شخصیتی از خود بروز داد که دشمن را پشیمان کرد.

فرمانده سپاه صاحب‌الأمر (عج) استان قزوین با بیان اینکه رسانه می‌تواند دشمن را تسلیم و پشیمان کند، گفت: کلماتی که خبرنگاران خلق می‌کنند، فقط مهارت رسانه‌ای نیست و بار انسانی ارزشی و عاطفی دارد، همچنان که دیدیم عکس دو ماهه قزوینی‌ها و کودکان گرسنه غزه تمام مطالب و مفاهیم را منتقل کرد و به نوعی این کلمات غوغا کردند.

سردار رفیعی آتانی افزود: مؤثرترین میدان نبرد که از آن پیروز بیرون آمدیم، عرصه رسانه است که توانستیم پایداری خوبی را تجربه کنیم. اگر می‌شنوید که در عملیات روانی به سراغ ذهن افراد می‌روند و اندیشه آن‌ها را تغییر می‌دهند، کاملاً درست است، اما دشمن نمی‌تواند در زمین پاک و طاهر امام حسین اثرگذاری داشته باشد، چون مفاهیم عاشورا و کربلا از قبل در ذهن این مردم ایران نقش بسته است.

وی با بیان اینکه 89 درصد اخبار در جنگ 12 روزه از منابع داخلی تأمین می‌شد، ادامه داد: رسانه خیلی زود در جنگ 12 روزه به میدان رزم برگشت و دشمن را زمین گیر کرد، دشمن دروغگو می‌گوید و این دروغ‌ها در ذات ترامپ قمارباز است و تنها کسانی می‌توانند این دروغ‌ها را برملا کنند خبرنگار است که باعث شد تا استقبال مردم از رسانه‌های داخلی افزایش یابد.

فرمانده سپاه صاحب‌الأمر (عج) استان قزوین در ادامه سخنانش عنوان کرد: شما خبرنگاران پیام‌آوران انقلاب اسلامی هستید، امروز ممکن است بخشی از شما گلایه کنید که چرا به حرف‌های ما گوش نمی‌دهید، قطعاً این فضا را فراهم کرده و به صحبت‌های شما گوش خواهیم داد، اما امروز نوبت ما است که بگوییم با فهم درست سمت شما می‌آییم و اگر رسانه مهم نبود، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما هدف قرار نمی‌گرفت.

سردار رفیعی آتانی اضافه کرد: دشمن با دین ما مشکل دارد و مخالف آگاهی ملت ایران است، بنابراین خبرنگاران علمدار آگاهی و بیداری جامعه هستند و شما بودید که این قدرت را به رخ جهان کشیده‌اید، در میدان مین دشمن از آن عبور کردیم و این مهم بر برای استمرار نیازمند هوشیاری است تا بتوانیم پیروزی بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: تفاوت گرایش سلیقه و سیاسی در بین خبرنگاران یک موضوع طبیعی است، شما خبرنگاران در بین خودتان بحث کنید، اما آن چیزی که از رسانه بیرون می‌آید بیچاره کردن دشمن است و با تبهکاران و همه کسانی که با ملت مقابله کردند باید با اتحاد و انسجام مبارزه کنیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الأمر (عج) استان قزوین با بیان اینکه جنایت رژیم صهیونیستی علیه ملت، سپاه، ارتش و فراجا را محکوم می‌کنیم، یادآور شد: یاد شهیدان هسته‌ای و شهدای سپاه محمد باقری، حسین سلامی و سردار رشید علی شادمانی و فرزند قزوینی‌ها سردار حاجی زاده را گرامی می‌داریم.

سردار رفیعی آتانی افزود: ما صدای مظلومان و حقیقت طلبان عالم هستیم، صارمی الگوی ما بوده و هرگز تمام نمی‌شود، صارمی در خون شهیدان رسانه امروز استمرار دارد و شهیدان عزیز رمضانعلی چوبداری را می‌توان نمونه این موارد دانست، گویا منزل این شهید بزرگوار قرارگاه تبیین بسیج و سپاه بود که با همت جهادی تمام امورات روابط عمومی سپاه شهرستان البرز را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: امسال کربلا در ایران اتفاق افتاد و امسال مراسم اربعین با سال‌های قبل تفاوت دارد، انسجام ملی بسیار مهم است، اینکه رهبری گفتند محمود کریمی ای ایران بخوان، یعنی ایرانی بودن و اسلامی بودن را عزیز شمرد و این بیان و قلم برای مقابله با دشمن قرار گرفت.

فرمانده سپاه صاحب‌الأمر (عج) استان قزوین در پایان بیان کرد: اطمینان می‌دهم که نام شهدای خانواده رسانه سپاه و بسیج همانند سرکار خانم فاطمه صالحی، معصومه عظیمی، فرشته باقری و محمدجواد الوندی، محمد معین نظری، امیرحسین طاووسی، نیما رجب پو، علی طهماسبی، ابوالفضل فتحی، صالح بایرامی و حسام ذاکری را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

