پیام تبریک شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای(حفظهالله) و بیعت با رهبر فرزانه امت
روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین با صدور پیامی، ضمن تسلیت ایام و بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، انتخاب خردمندانه مجلس خبرگان رهبری را گامی در جهت سرافرازی ملت و تقویت وحدت ملی دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین پیامی تبریکی صادر کرد که به شرح ذیل است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ ۚ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا
همفکری و همدلی ارزشمند و هوشمندانه مجلس خبرگان رهبری در انتخاب خردمندانه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، سرافرازی ملت ایران را رقم زد و مرحمی بر دل داغدار هموطنان و مسلمان جهان گذاشت.
بدون تردید، با اعتماد به هدایتهای حکیمانه رهبری جدید و با حفظ وحدت ملی و تقویت انسجام اجتماعی، صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار میهن به بهترین نحو ممکن تحقق مییابد.
در ماه مهمانی خدا، ضمن بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای برای ایشان طلب نصرت و طول عمر باعزت داشته و امیدواریم این پرچم به زودی به دست قائم آل محمد(عج) رسانده شود.