به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنعتی و معدنی گهرزمین پیامی تبریکی صادر کرد که به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ ۚ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا

همفکری و همدلی ارزشمند و هوشمندانه مجلس خبرگان رهبری در انتخاب خردمندانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، سرافرازی ملت ایران را رقم زد و مرحمی بر دل داغدار هموطنان و مسلمان جهان گذاشت.

بدون تردید، با اعتماد به هدایت‌های حکیمانه رهبری جدید و با حفظ وحدت ملی و تقویت انسجام اجتماعی، صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار میهن به بهترین نحو ممکن تحقق می‌یابد.

در ماه مهمانی خدا، ضمن بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای برای ایشان طلب نصرت و طول عمر باعزت داشته و امیدواریم این پرچم به زودی به دست قائم آل محمد(عج) رسانده شود.

