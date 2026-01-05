خبرگزاری کار ایران
فولاد مبارکه؛ پیشتاز تاب‌آوری صنعتی ایران

فولاد مبارکه؛ پیشتاز تاب‌آوری صنعتی ایران
فولاد مبارکه نخستین شرکت صنعتی ایرانی است که گواهینامه بین المللی ۲۰۱۹؛ISO 22301 (مدیریت تداوم کسب و کار) را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فضای پرچالش و غیر قابل پیش بینی امروز، مواجهه با ریسک های مختلف (انرژی، سایبری، زیرساختی، محیطی و زنجیره تامین) و اینکه تاب آوری؛ شرط بقاء، رقابت پذیری و خلق ارزش پایدار است، عمده دلایلی است که امروز شرکت‌ها باید به سمت تاب‌آوری بروند.
در همین راستا شرکت فولاد مبارکه اصفهان نخستین شرکت صنعتی ایرانی است که پس از موفقیت در دو مرحله ممیزی توسط نمایندگان انحصاری MTIC سوئیس و اینترسرت آلمان، گواهینامه بین المللی ۲۰۱۹؛ISO 22301 (مدیریت تداوم کسب و کار) را دریافت کرد.

مزایای استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار

– تحلیل سناریوهای اختلال
– تقویت ساختار فرماندهی بحران
– تدوین برنامه های بازیابی فرآیندهای کلیدی
– کاهش وابستگی تولید به شرایط محیطی و اختلالات

سطوح تاب آوری

تاب آوری این شرکت در دو سطح سازمانی و ملی بررسی شد که در سطح سازمانی؛ افزایش اطمینان پذیری در برابر تهدیدات و در سطح ملی؛ حفظ پایداری تولید، تامین کالاهای حیاتی، تداوم خدمات عمومی و مقابله با بحران های طبیعی اقتصادی و فناورانه مورد تدقیق قرار گرفت.
برپایه این گزارش، اهداف فولاد مبارکه از پیشنهاد همکاری ملی؛ شکل گیری الگوی بومی تاب آوری، توسعه ساختارهای مدیریت بحران، پیاده سازی طرح های تداوم کسب و کار است.

