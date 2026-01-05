راهبرد سبز برای آینده صنعتی؛
توسعه محیطزیست و بهینهسازی مصرف انرژی در فولاد سنگان
سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد تومانی در طرح بخاریهای کممصرف؛ تمرکز بر کاهش مصرف انرژی و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی
شرکت "صنایع معدنی فولاد سنگان"، با درک مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی خود، بخش قابل توجهی از اقدامات مسئولیت اجتماعی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را به توسعه محیطزیست و بهینهسازی مصرف انرژی اختصاص داده است. این رویکرد، که با هدایت علی رسولیان مدیرعامل این شرکت و در همراستایی با سیاستهای کلان گروه فولاد مبارکه دنبال میشود، مجموعهای از اقدامات اجرایی در حوزه مدیریت منابع، کنترل آلایندهها و ارتقای فضای سبز را در بر میگیرد و منجر به کسب افتخاراتی همچون تندیس مسئولیتپذیری اجتماعی زیستمحیطی و دریافت لوح برند سبز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از چالشهای اصلی در اجرای طرحهای توسعهای، نحوه تأمین مالی پروژههاست. فولاد سنگان با بهرهگیری از مسیر جدید تأمین مالی و همسویی با راهبردهای گروه فولاد مبارکه، توانسته است طرحهای توسعهای خود را بدون ایجاد فشار بر منابع داخلی بنگاه به مرحله اجرا برساند.
در همین راستا، سرمایهگذاری چهار هزار میلیارد تومانی شرکتها در طرح بخاریهای کممصرف بهعنوان یکی از اقدامات شاخص، نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش اثرات زیستمحیطی فرآیند تولید کنسانتره و گندله ایفاء کرده و نشاندهنده رویکردی مسئولانه و آیندهنگر در صنعت فولاد کشور است.
مدیریت آب؛ از بازچرخانی پساب تا کنترل ریسکهای اضطراری
با توجه به ماهیت فعالیتهای معدنی و فرآوری، مدیریت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۱۴۰۳، تمرکز فولاد سنگان بر توسعه سیستمهای جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب بوده است. سنجشهای فصلی پساب صنعتی و فاضلاب بهداشتی، عملکرد مطلوب این سیستمها و انطباق کامل آنها با استانداردهای زیستمحیطی را نشان میدهد.
در حوزه مدیریت ریسک، پروژه احداث دو لاگون تبخیری در محدودهای به وسعت ۷۰۰ هکتار با هدف ذخیره دوغاب کارخانههای کنسانتره و گندله در شرایط اضطراری آغاز شده است. همچنین، احداث پکیج فاضلاب شماره ۲ با ظرفیت ۷۰ متر مکعب، گامی مؤثر در جهت تصفیه اصولی فاضلابهای بهداشتی در محوطه شرکت به شمار میرود.
کنترل آلایندههای هوا و خاک با پایش مستمر
در بخش کنترل آلودگی هوا، پایش مستمر پارامترهای زیستمحیطی شامل DUST، NOX، CO و SO₂ انجام میشود که نتایج آن همواره مطابق با استانداردهای تعیینشده بوده است. این دستاورد از طریق تعمیر و نگهداری مستمر تجهیزات کنترل آلایندگی از جمله چهار دستگاه الکترو استاتیک فیلتر (ESP)، بگفیلترها و وتاسکرابرها حاصل شده است.
علاوه بر این، اقدامات کنترلی نظیر نصب سیستم مهپاش در نقاط استکر ریکلایمر، مالچپاشی، آبپاشی مسیرهای خاکی و آنالیز خاک باطله، بهصورت منظم با هدف کاهش غبار پراکنده و حفاظت از محیط پیرامونی اجرا میشود.
احیای محیط پیرامونی با رویکرد علمی
توسعه فضای سبز در فولاد سنگان بر پایه مطالعات علمی و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه انجام شده است. اصلاح بافت خاک، آمادهسازی بستر کاشت، استفاده از گونههای سازگار با منطقه بر اساس مطالعات دانشگاه تهران، آغاز پروژه آبیاری قطرهای و اجرای گلخانهای به وسعت ۳۰۰ متر مربع، از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است. همچنین، استفاده از درختان ۵ تا ۶ ساله و افزایش سن فضای سبز موجود، نشاندهنده نگاه بلندمدت شرکت به پایداری محیطزیست است.
تمامی این اقدامات در چارچوب ارزیابیهای زیستمحیطی از جمله گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی خط انتقال آب و پساب شهرستان تایباد انجام شده و بیانگر تعهد فولاد سنگان به توسعه صنعتی همزمان با صیانت از محیطزیست است.