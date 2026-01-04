رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد:
افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ورقخودرو موجب تقویت دانش فنی داخلی این مجموعه شد
رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی و بهرهبرداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محمدعلی فدایی، رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی و بهرهبرداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: پروژه اسیدشویی فولاد زرین شهرکرد از سال ۱۴۰۱ کلنگزنی شد و پس از عملیات فونداسیون، بتنریزی و خاکبرداری، وارد مرحله نصب تجهیزات شد.
وی افزود: از خرداد ۱۴۰۳ نصب تجهیزات آغاز شد و کارکنان همان مجموعه توانستند تجهیزات را به مرحله بهرهبرداری برسانند. این موضوع یکی از مزیتهای اصلی پروژه است؛ چراکه همه مراحل نصب توسط خود کارکنان انجام شد و دانش فنی داخلی مجموعه تقویت شد.
کاهش هزینهها و تکمیل زنجیره تولید
فدایی با اشاره به اهداف اقتصادی پروژه تصریح کرد: هدف از راهاندازی این خط کاهش هزینههای حمل و نقل بود، زیرا پیش از این مجبور به انتقال کلافها از فولاد مبارکه به شرکتهای دیگر و سپس بازگرداندن آنها بودیم. با راهاندازی این خط، زنجیره تولید شرکت ورق خودرو تکمیل شد؛ کلاف گرم به خط اسیدشویی میآید، سپس به نورد و خطوط رنگ و مصرفکنندگان انتهایی منتقل میشود.
سرمایهگذاری و اشتغالزایی
رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد ادامه داد: این طرح حدود ۷ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی داشته و بهصورت مستقیم برای حدود ۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است. غیر مستقیم نیز حدود ۱۰۰ نفر از این پروژه منتفع خواهند شد. هماکنون ایم خط با دو شیفت کاری آغاز به کار کرده و انتظار میرود ظرف ۶ ماه تا یک سال آینده به ظرفیت نامی خود برسد.
خط اقتصادی و سریعترین پروژه بهرهبرداری
وی خاطرنشان کرد: یکی از مزایای مهم این خط، اقتصادی بودن آن و هزینهبری پایین است. همچنین این خط جزو سریعترین پروژههای فولاد زرین شهرکرد است که تنها ۴ ماه پس از ترخیص تجهیزات از گمرک، به بهرهبرداری رسیده و اکنون درحال تولید ورقهای فولادی اسیدشویی است.