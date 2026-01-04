به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بیست‌وسومین شماره «رادیوچاد» به‌عنوان رسانه شنیداری شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، با تمرکز بر مهم‌ترین تحولات، عملکرد مالی و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه منتشر شد.

در این شماره، دیدار مدیرعامل چادرملو با استاندار یزد و بررسی راهکارهای تأمین پایدار برق و انرژی، به‌عنوان یکی از محورهای مهم توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین عملکرد مالی چادرملو با ثبت جهش ۷۳ درصدی درآمد عملیاتی در دوره ۹ماهه و عبور نماد «کچاد» از ۶۵ هزار میلیارد تومان درآمد، از نقاط برجسته این گزارش به شمار می‌رود.

«رادیوچاد» در ادامه، از ثبت «پاییز طلایی» چادرملو با فروش ۲۳.۷ هزار میلیارد تومانی و بازدهی ۵۸ درصدی سه‌ماهه خبر می‌دهد؛ عملکردی که جایگاه این شرکت را در میان بازیگران اصلی زنجیره فولاد کشور تثبیت کرده است.

صدرنشینی چادرملو در معاملات هشتم دی‌ماه بورس کالا و ثبت بیشترین حجم معاملات شمش بلوم، بخش دیگری از این شماره را به خود اختصاص داده است. همچنین افزایش ۲۰ درصدی تولید شرکت سرمد ابرکوه و پیشبرد هم‌زمان پروژه‌های فولادسازی، احیای مستقیم و تأمین انرژی پایدار، از دیگر محورهای مهم این برنامه شنیداری است.

بیست‌وسومین شماره «رادیوچاد» روایتی جامع از مسیر تولید، انرژی و توسعه در زنجیره فولاد ایران ارائه می‌دهد و تازه‌ترین خبرهای این حوزه را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

