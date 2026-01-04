به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، امروز، در دنیایی که جنگ روایت‌ها در آن حاکم است، شفافیت در بیان واقعیات و تلاش‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. درحالی‌که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها کشور را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده، به‌جاست که کارکنان فولاد مبارکه نقش بی‌بدیل خود را در مقابله با روایت‌های نادرست و ایجاد فضای مثبت در جامعه ایفاء کنند. در شرایطی که رسانه‌های مختلف تلاش دارند تصاویری مغایر با واقعیت‌ها به نمایش بگذارند، وظیفه ما در این گروه این است که با قدرت و صداقت از حقانیت تلاش‌ها و دستاوردهای خود دفاع کنیم و به شکلی شفاف، خدمات و دستاوردهای گروه فولاد مبارکه را در اختیار جامعه قرار دهیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر ضرورت جهاد تبیین تأکید داشته‌اند، مفهومی که نه‌تنها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، بلکه در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. کارکنان فولاد مبارکه، به‌عنوان بخشی از بدنه بزرگ صنعتی کشور، باید با بهره‌گیری از این راهبرد، نه‌تنها دستاوردهای گروه را اطلاع‌رسانی کنند، بلکه به‌عنوان مبلغانی برای گفتمان انقلاب اسلامی در این شرایط بحرانی عمل کنند. آن‌ها باید با صداقت و شجاعت، در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای تحریمی، واقعیت‌های مثبت و دستاوردهای کم‌نظیر خود را به گوش همگان برسانند.

در شرایط کنونی، جهاد تبیین، که به‌وضوح مورد تأکید رهبر انقلاب است، برای کارکنان فولاد مبارکه به معنای حضور فعال در عرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و ایجاد امید در دل‌هاست. کارکنان این گروه، به‌عنوان نیروهای انسانی در قلب صنعت کشور، باید با حفظ یکپارچگی و شفافیت در اطلاع‌رسانی، نه‌تنها به تقویت روحیه همبستگی ملی کمک کنند، بلکه در ارتقای اعتبار و اعتماد عمومی نیز سهمی بزرگ داشته باشند. وظیفه ما این است که با بیان دقیق و شجاعانه واقعیت‌ها، زمینه را برای امیدآفرینی در جامعه فراهم کنیم.

در این مسیر، کارکنان فولاد مبارکه نه‌تنها در عرصه صنعت و تولید، بلکه به‌عنوان پیشگامان جهاد فرهنگی در صحنه حضور دارند. آن‌ها با آگاهی از نقش خود در تغییر نگرش‌ها و تقویت فرهنگ سازمانی و ملی، می‌توانند پیام‌رسانان امید، پیشرفت و تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشند. ما به‌عنوان کسانی که در این گروه بزرگ مشغول به کاریم، باید به مسئولیت خود را در بیان حقیقت، تقویت همبستگی و گسترش دستاوردهای عظیم فولاد مبارکه در ابعاد مختلف، متعهد باشیم.

در سال‌های اخیر، فولاد مبارکه موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف کسب کرده است که از آن جمله می‌توان به تولید انواع محصولات فولادی با استانداردهای بین‌المللی و انجام پروژه‌های عظیم زیربنایی مانند نورد گرم ۲، انتقال آب به استان اصفهان و توسعه نیروگاه‌های جدید اشاره کرد. این دستاوردها نه‌تنها به رشد صنعت فولاد کشور کمک کرده، بلکه در عرصه اشتغال‌زایی، بهبود زیرساخت‌های ملی و حمایت از زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرات مثبتی داشته است.

این موفقیت‌ها نتیجه تلاش بی‌وقفه تمامی کارکنان، از مدیران ارشد تا کارکنان خط تولید است که با همدلی و انگیزه بالا برای رشد و توسعه کشور گام برداشته‌اند.

با امید به آینده‌ای روشن‌تر، این مسئولیت بزرگ را به دوش می‌کشیم و با ایمان به دستاوردهای خود، گامی مؤثر در راستای تعالی و پیشرفت کشور برمی‌داریم.

