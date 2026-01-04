تعهد کارکنان و مدیریت هوشمند، رمز موفقیت فولاد هرمزگان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان،در این پیام آمده است:

چهاردهمین سالگرد افتتاح شرکت فولاد هرمزگان، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش‌های سرمایه‌های انسانی توانمند و حمایت خانواده‌های ایشان است که پشتوانه‌ای مطمئن برای تداوم تولید و افتخارآفرینی شرکت بوده‌اند.

فولاد هرمزگان در سالی که با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است، علیرغم چالش‌های انرژی و اقتصادی، با تعهد کارکنان و مدیریت هوشمندانه به تولید پایدار، ثبت رکوردهای پیاپی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برای افزایش تولید گریدهای ویژه و تقویت صادرات دست یافت.

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، توسعه پایدار منطقه، حمایت از ورزش و فرهنگ و پرورش استعدادهای بومی نیز همواره هم‌راستا با توسعه صنعتی دنبال شده است.

هیأت‌مدیره شرکت فولاد هرمزگان ضمن تبریک این سالگرد، از تلاش‌های مدیران، کارکنان، کارگران و خانواده‌های ایشان صمیمانه قدردانی نموده و موفقیت‌های مستمر و دستیابی به افق‌های روشن‌تر را آرزو می‌کند.

هیأت مدیره شرکت فولاد هرمزگان

دی ماه ۱۴۰۴