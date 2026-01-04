پیام هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت چهاردهمین سالروز افتتاح این شرکت؛
تعهد کارکنان و مدیریت هوشمند، رمز موفقیت فولاد هرمزگان است
هیئت مدیره شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت چهاردهمین سالروز افتتاح این شرکت پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان،در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
چهاردهمین سالگرد افتتاح شرکت فولاد هرمزگان، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشهای سرمایههای انسانی توانمند و حمایت خانوادههای ایشان است که پشتوانهای مطمئن برای تداوم تولید و افتخارآفرینی شرکت بودهاند.
فولاد هرمزگان در سالی که با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، علیرغم چالشهای انرژی و اقتصادی، با تعهد کارکنان و مدیریت هوشمندانه به تولید پایدار، ثبت رکوردهای پیاپی و اجرای پروژههای توسعهای برای افزایش تولید گریدهای ویژه و تقویت صادرات دست یافت.
توجه به مسئولیتهای اجتماعی، توسعه پایدار منطقه، حمایت از ورزش و فرهنگ و پرورش استعدادهای بومی نیز همواره همراستا با توسعه صنعتی دنبال شده است.
هیأتمدیره شرکت فولاد هرمزگان ضمن تبریک این سالگرد، از تلاشهای مدیران، کارکنان، کارگران و خانوادههای ایشان صمیمانه قدردانی نموده و موفقیتهای مستمر و دستیابی به افقهای روشنتر را آرزو میکند.
هیأت مدیره شرکت فولاد هرمزگان
دی ماه ۱۴۰۴