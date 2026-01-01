خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛

پاسخ گروه فولاد مبارکه به ناترازی گاز با اجرای طرح سوخت جایگزین در شرکت ورق‌خودرو

پاسخ گروه فولاد مبارکه به ناترازی گاز با اجرای طرح سوخت جایگزین در شرکت ورق‌خودرو
کد خبر : 1736355
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه، اجرای طرح سوخت جایگزین در شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری را پاسخ این گروه بزرگ صنعتی به ناترازی گاز دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و بهره‌برداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: افتتاح این دو پروژه کار مهم و بزرگی بود و با توجه به مسئولیتی که در حوزه تولید فولاد مبارکه بر عهده دارم، راه‌اندازی خط اسیدشویی را ازجمله خطوطی می‌دانم که کشور به‌شدت به آن نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: بسیار خرسند هستم که آنچه موجب تعالی فولاد مبارکه شده است، مظاهر و نتایج آن را در اجرای این دو پروژه به‌خوبی مشاهده می‌کنیم و این طرح‌ها به‌روشنی بیانگر مسیر درست توسعه در این مجموعه صنعتی هستند.

توسعه مستمر و به‌روز بودن، رمز سرزندگی فولاد مبارکه

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور این مجموعه خاطرنشان کرد: آنچه همواره باعث سرزندگی و تعالی فولاد مبارکه بوده، حرکت در مسیر توسعه، به‌روز بودن و انطباق با نیازهای کشور است؛ رویکردی که همواره در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

پاسخ به ناترازی گاز با اجرای طرح سوخت جایگزین

سلیمی با اشاره به شرایط فعلی تأمین انرژی در کشور گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از دو طرح اسیدشویی و جایگزینی گاز طبیعی هستیم که واقعاً از نیازهای اساسی کشور به‌شمار می‌روند؛ چراکه در حال حاضر برخی خطوط تولید به دلیل محدودیت‌های گازی در کشور با توقف مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: اقدامی که برای ذخیره‌سازی گاز و استفاده از سوخت جایگزین در زمان محدودیت انجام شده، اقدامی بسیار ارزشمند است و نقش مهمی در تداوم تولید و کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی ایفا می‌کند.

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همواره شاهد خبرهای خوب از صنعت کشور باشیم و دغدغه‌های صنعت‌گران شنیده شود. حضور و اختصاص وقت رئیس‌جمهور برای این دو پروژه نشان می‌دهد متولیان امر دغدغه‌مند هستند و این موضوع ما را به‌عنوان متولیان صنعت دلگرم‌تر کرده و امیدوارتر می‌سازد تا مسیر تعالی در فولاد مبارکه را با قدرت ادامه دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی