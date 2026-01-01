به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و بهره‌برداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: افتتاح این دو پروژه کار مهم و بزرگی بود و با توجه به مسئولیتی که در حوزه تولید فولاد مبارکه بر عهده دارم، راه‌اندازی خط اسیدشویی را ازجمله خطوطی می‌دانم که کشور به‌شدت به آن نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: بسیار خرسند هستم که آنچه موجب تعالی فولاد مبارکه شده است، مظاهر و نتایج آن را در اجرای این دو پروژه به‌خوبی مشاهده می‌کنیم و این طرح‌ها به‌روشنی بیانگر مسیر درست توسعه در این مجموعه صنعتی هستند.

توسعه مستمر و به‌روز بودن، رمز سرزندگی فولاد مبارکه

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور این مجموعه خاطرنشان کرد: آنچه همواره باعث سرزندگی و تعالی فولاد مبارکه بوده، حرکت در مسیر توسعه، به‌روز بودن و انطباق با نیازهای کشور است؛ رویکردی که همواره در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

پاسخ به ناترازی گاز با اجرای طرح سوخت جایگزین

سلیمی با اشاره به شرایط فعلی تأمین انرژی در کشور گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از دو طرح اسیدشویی و جایگزینی گاز طبیعی هستیم که واقعاً از نیازهای اساسی کشور به‌شمار می‌روند؛ چراکه در حال حاضر برخی خطوط تولید به دلیل محدودیت‌های گازی در کشور با توقف مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: اقدامی که برای ذخیره‌سازی گاز و استفاده از سوخت جایگزین در زمان محدودیت انجام شده، اقدامی بسیار ارزشمند است و نقش مهمی در تداوم تولید و کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی ایفا می‌کند.

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همواره شاهد خبرهای خوب از صنعت کشور باشیم و دغدغه‌های صنعت‌گران شنیده شود. حضور و اختصاص وقت رئیس‌جمهور برای این دو پروژه نشان می‌دهد متولیان امر دغدغه‌مند هستند و این موضوع ما را به‌عنوان متولیان صنعت دلگرم‌تر کرده و امیدوارتر می‌سازد تا مسیر تعالی در فولاد مبارکه را با قدرت ادامه دهیم.

