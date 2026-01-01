هدیه خاص برای سهامداران میلیونی فولاد مبارکه
فولاد مبارکه در شرایطی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۶ درصدی هم داشته است. این در حالی است که این مجموعه توانسته محدودیتهای مربوط به ناترازی انرژی و چالشهای اقتصاد کلان همچنان شرایط رکود تورمی را با موفقیت پشت سر بگذارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در کشورمان، در گزارش تازه منتشرشده عملکرد قبل توجهی منتشر کرده است. بر مبنای گزارش عملکرد منتشرشده، این شرکت از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال، ۲۳۶ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ معادل ۲۰۳ هزار میلیارد تومان) با افزایش ۱۶.۳ درصدی روبه رو شده است. این در حالی است که هنوز سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است.
فولاد مبارکه با کاهش محدودیتهای انرژی، با فروش بیشتر محصول، درآمد بیشتری را به دست آورده است که میتوان انتظار داشت با توجه به حضور پرشمار سهامداران میلیونی فولاد مبارکه، اثر سودآوری قابل توجهی برای سال جاری هم در دسترس باشد.
همسو با این اتفاق، فولاد مبارکه به تازگی با موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۰ درصد) موافقت کرده است. مصارف پیش بینی شده شامل سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایهگذاری در طرح توسعه بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس و سرمایه در گردش شرکت است.
به نظر میرسد این شرکت بزرگ فولادی با افزایش درآمد و هزینه کرد سودآوری در سرمایهگذاریهای بعدی به دنبال پایدارسازی سودآوری مجموعه است. محور همه این اتفاقها در شرایط محدودیتهای مربوط به ناترازی انرژی و شرایط رکود تورمی در اقتصاد با محور سهامداران در راستای افزایش سودآنان آنان صورت گرفته است.