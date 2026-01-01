به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، لازم به ذکر است؛ پیش از راه‌اندازی خط تولید ورق اسیدشویی، بخش قابل‌توجهی از ورق‌های اسیدشویی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی از استان‌های دیگر تأمین می‌شد، اما با بهره‌برداری از این طرح، امکان تأمین مستقیم مواد اولیه برای شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و سایر تولیدکنندگان محصولات پوشش‌دار فراهم شده است که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش پایداری تولید ایفا می‌کند.

همچنین راه‌اندازی ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، با کاهش ریسک تأمین انرژی در فصول اوج مصرف، تاب‌آوری تولید را تقویت کرده و از منظر محیط‌زیستی به کاهش آلایندگی و بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک می‌کند. در مجموع، این طرح‌ها با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تقویت مزیت رقابتی استان و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری صنعتی، نقش مهمی در توسعه متوازن منطقه‌ای ایفا خواهند کرد.

