دو افتتاح مهم صنعتی در گروه فولاد مبارکه با حضور رئیس‌جمهور

خط تولید ورق اسیدشویی و ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی به بهره‌برداری رسیدند
خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، با سرمایه‌گذاری ارزی 7 میلیون دلار و 3هزار میلیارد ریال و ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، با سرمایه‌گذاری ارزی 2میلیون دلار، امروز دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور برخط رئیس‌جمهور افتتاح شد؛ طرح‌هایی که با تکمیل زنجیره ارزش فولاد، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای پایداری انرژی، نقطه عطفی در توسعه صنعتی استان به شمار می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، لازم به ذکر است؛ پیش از راه‌اندازی خط تولید ورق اسیدشویی، بخش قابل‌توجهی از ورق‌های اسیدشویی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی از استان‌های دیگر تأمین می‌شد، اما با بهره‌برداری از این طرح، امکان تأمین مستقیم مواد اولیه برای شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و سایر تولیدکنندگان محصولات پوشش‌دار فراهم شده است که نقش مهمی در کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش پایداری تولید ایفا می‌کند.

همچنین راه‌اندازی ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، با کاهش ریسک تأمین انرژی در فصول اوج مصرف، تاب‌آوری تولید را تقویت کرده و از منظر محیط‌زیستی به کاهش آلایندگی و بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک می‌کند. در مجموع، این طرح‌ها با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تقویت مزیت رقابتی استان و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری صنعتی، نقش مهمی در توسعه متوازن منطقه‌ای ایفا خواهند کرد.

