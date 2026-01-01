تضمین پایداری تولید با مدیریت هوشمند انرژی و تکمیل زنجیره فولاد

به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات شرکت ورق‌خودرو، پروژه ایستگاه سوخت جایگزین SNG با هدف تأمین سوخت در شرایط ناترازی انرژی و تضمین تداوم تولید اجرا شده است.

این ایستگاه با سرمایه‌گذاری حدود ۲ میلیون دلار و در مساحتی بالغ بر ۶۴۰۰ مترمربع، شامل ۹ مخزن ذخیره‌سازی گاز مایع هر کدام به ظرفیت ۶۰ تن و مجموع ظرفیت ۵۴۰ تن است.

حداکثر ظرفیت تبدیل گاز مایع به SNG در این ایستگاه ۲۵۰۰ مترمکعب بر ساعت بوده و در شرایط قطع کامل گاز طبیعی، قابلیت تأمین سوخت خطوط تولید شرکت تا ۱۵ روز و در صورت محدودیت مصرف شبکه، تا ۳۰ روز را دارد.

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری،در این آیین گفت:

ایستگاه SNG با فراهم کردن امکان ذخیره‌سازی و تبدیل گاز مایع، اطمینان از تداوم تولید حتی در شرایط بحرانی انرژی را تضمین می‌کند.

شجاعی افزود:این پروژه گامی مهم در مسیر مدیریت ناترازی انرژی و حفظ پایداری خطوط تولید شرکت است. شجاعی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، تأمین سوخت جایگزین در مواقع ناترازی انرژی و ایجاد اطمینان از تداوم تولید در شرایط بحرانی بوده و نقش کلیدی در پایداری تولید ایفا می‌کند.

مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز در مورد افتتاح خط اسیدشویی این شرکت گفت:

خط اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی، امکان اسیدشویی کلاف‌های گرم با ضخامت ۱.۸ تا ۵.۵ میلی‌متر، عرض ۷۵۰ تا ۱۵۵۰ میلی‌متر و وزن هر کلاف تا ۲۵ تن را فراهم کرده و قابلیت تولید گریدهای CQ، DQ، HSS و Silicon Steel را دارد.

عسگری اضافه کرد: بهره‌برداری از این خط زنجیره تولید تکمیل خواهد شد و ۶۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهدنمود.

عسگری در خصوص نقش محوری خط اسید شویی در زنجیره تولید شرکت ورق‌خودرو گفت: خط اسید شویی شرکت نورد زرین شهرکرد نقش مهم و کلیدی در تأمین ورق مورد نیاز خطوط نورد سرد و پاسخگویی به نیاز مشتریان شرکت ورق خودرو ایفا خواهد نمود.

عسگری تأکید کرد: این خط با سرمایه‌گذاری ارزی ۷ میلیون دلار و سرمایه‌گذاری ریالی ۳ هزار میلیارد ریال و با تکنولوژی غوطه‌وری نیمه‌ پیوسته، در قالب قرارداد EP+C و با کارفرمایی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و نظارت واحد مهندسی توسعه فولاد تجهیز آران اجرا شده است و مساحت اجرای پروژه ۶۸۰۰ مترمربع، وزن تجهیزات نصب‌شده ۱۰۰۰ تن و وزن اسکلت فلزی سازه ۷۱۰ تن است. ظرفیت تولید سالانه این خط ۵۰۰ هزار تن خواهد بود.

گفتنی است شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ظرفیت تولید ۴۳۰ هزار تن ورق سرد و ۵۰۰ هزار تن ورق اسیدشویی،نقشی کلیدی در تکمیل زنجیره تولید و پیشبرد اهداف شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری دارد.

