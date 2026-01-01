واحد اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی چه تأثیری بر تابآوری تولید دارد؟
مانور فولادزرین برای تسخیر بازارهای خاص
بقا در صنعت فولاد به حرکت به سمت پاییندست زنجیره ارزش وابسته است. حالا یک تولیدکننده ایرانی با راهاندازی واحد اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی نشان داده چگونه میتوان از تلاطم قیمتهای جهانی عبور کرد و به قلب تقاضای صنعتی وارد شد. شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با تمرکز بر تولید گریدهای خاص، خود را از کالاییشدن ورقهای گرم رها کرده و به بازارهای با ارزش افزوده بالاتر هدایت میکند. این واحد، با کاهش ریسک عملیاتی، تضمین امنیت تأمین و بهرهوری منابع، الگویی استراتژیک برای استمرار تولید و پایداری صنایع خودروسازی و لوازم خانگی کشور ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو، در دنیای فولاد، جایی که حاشیه سود در تلاطم قیمتهای جهانی سنگآهن و انرژی نوسان میکند، غولهای این صنعت از پوهانگ تا لوکزامبورگ مدتهاست که به یک حقیقت واحد پی بردهاند: «بقاء در گروی حرکت به سمت پاییندست زنجیره ارزش است.» شرکت نوردفولاد زرین شهرکرد با راهاندازی واحد جدید اسیدشویی خود با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن، نشان داد که این درسِ بزرگی را به خوبی آموخته است. این پروژه تنها یک نصب تجهیزات ساده نیست؛ بلکه یک مانور استراتژیک برای بازتعریف جایگاه این شرکت در نقشه رقابتی ایران است.
عبور از کالاییشدن
از منظر استراتژیک، این واحد اسیدشویی مصداق بارز استراتژی یکپارچگی عمودی رو به جلو است. فولاد زرین با این اقدام، خود را از بند فروش ورقهای گرم خام رها کرده و به قلمروی محصولات با ارزش افزوده بالاتر قدم میگذارد. تولید گریدهای خاصی چون HSS (فولاد با استحکام بالا) و Silicon Steel (فولاد سیلیکونی)، شرکت را از رقابت قیمتی در بازار ورقهای معمولی خارج کرده و به لایههای تخصصی بازار هدایت میکند. با سرمایهگذاری ارزی ۷ میلیون دلاری و ریالی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی، این شرکت نه تنها ظرفیت تولید خود را تثبیت کرده، بلکه سدی در برابر رقبای کوچکتر ایجاد کرده است که توان تأمین تکنولوژی «غوطهوری نیمهپیوسته» را ندارند.
رهبران صنعت فولاد جهان مانند ArcelorMittal همواره بر بهرهوری خطوط تأکید دارند. خط اسید شویی شهرکرد با سرعت ۱۵۰ متر بر دقیقه و توان مصرفی بهینه ۲ مگاوات، توازنی میان سرعت و هزینه انرژی ایجاد کرده است. نصب ۱۰۰۰ تن تجهیزات در فضایی معادل ۶۸۰۰ متر مربع، نشاندهنده استفاده حداکثری از زیربنا است که هزینههای سربار را کاهش میدهد. توانایی پردازش ورقهایی با عرض ۷۵۰ تا ۱۵۵۰ میلیمتر، به شرکت اجازه میدهد تا به طیف گستردهای از نیازهای صنایع لوازم خانگی و خودرو پاسخ دهد؛ انعطافپذیریای که در خطوط قدیمیتر بازار دیده نمیشود.
هدفگیری قلب تپنده صنعت
اگر صفحات اقتصادی را ورق بزنیم، متوجه میشویم که گلوگاه اصلی صنعت خودروی ایران، تأمین ورقهای کیفی است. پروژه «فولاد زرین» مستقیماً این نقطه ضعف را هدف گرفته است. تکمیل زنجیره برای شرکت «ورق خودرو»، هدفی فراتر از اشتغالزایی برای ۶۰ نفر است؛ این یک حرکت برای تضمین امنیت تأمین (Security of Supply) در یکی از استراتژیکترینصنایع کشور است.
تکنولوژی اسیدشویی با روش غوطهوری، اگرچه کلاسیک به نظر میرسد، اما در ترکیب با سیستم EP+C (مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت)، ریسکهای اجرایی پروژه را به حداقل رسانده است. این رویکردِ عملگرایانه، یادآور مدل توسعه در شرکتهای پیشروی شرق آسیاست: تکنولوژیِ اثباتشده، اجرای سریع و بازارِ تضمینشده.