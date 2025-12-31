به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، در ابتدای این جلسه مرتضی صادقی؛ مدیر واحد تعالی سازمانی ضمن ارائه گزارشی از سند استراتژی و تحقق اهداف شرکت گفت: به منظور پایش دقیق و منظم عملکرد و دستیابی به اهداف برنامه، جلسات پایش به صورت ماهانه برگزار می گردد تا با بررسی شرایط شرکت اقدامات و پروژه های بهبود در صورت نیاز مجدد تعریف شوند.

مدیرعامل فولاد سنگان، در این جلسه بر اهمیت ارزیابی منظم اهداف و پایبندی به برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و افزود: برنامه استراتژی شرکت به عنوان سند و برنامه پیشرفت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در هر زمان و با در نظر گرفتن شرایط، بازنگری گردد. رسولیان با اشاره به پتانسیل های موجود در منطقه سنگان و توانمندی های این شرکت گفت: با بررسی ها و برنامه ریزی صورت گرفته ،فولاد سنگان برنامه توسعه بسیار خوبی را در دستور کار دارد، بنابراین نیازمندذ تعریف مجدد چشم اندازها و مأموریت شرکت هستیم.

شایان ذکر است، در این نشست، عملکرد بخش‌های مختلف شرکت در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای بهره‌وری ارائه شد و در پایان نیز علی رسولیان از تلاش‌های همه کارکنان در مسیر رشد و تعالی فولاد سنگان قدردانی کرد.

گفتنی است، هدف از برگزاری این جلسات مستمر، ارتقای سطح عملکرد واحدها، هم‌افزایی میان ارکان شرکت و حرکت در مسیر توسعه پایدار شرکت فولاد سنگان است.