برگزاری جلسه پایش استراتژی‌های شرکت فولاد سنگان

جلسه پایش استراتژی‌های شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با حضور علی رسولیان مدیرعامل، معاونین، مدیران واحدهای مختلف و جمعی از کارشناسان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، در ابتدای این جلسه مرتضی صادقی؛ مدیر واحد تعالی سازمانی ضمن ارائه گزارشی از سند استراتژی و تحقق اهداف شرکت گفت: به منظور پایش دقیق و منظم عملکرد و دستیابی به اهداف برنامه، جلسات پایش به صورت ماهانه برگزار می گردد تا با بررسی شرایط شرکت اقدامات و پروژه های بهبود در صورت نیاز مجدد تعریف شوند.

مدیرعامل فولاد سنگان، در این جلسه بر اهمیت ارزیابی منظم اهداف و پایبندی به برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد و افزود: برنامه استراتژی شرکت به عنوان سند و برنامه پیشرفت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در هر زمان و با در نظر گرفتن شرایط، بازنگری گردد. رسولیان با اشاره به پتانسیل های موجود در منطقه سنگان و توانمندی های این شرکت گفت: با بررسی ها و برنامه ریزی صورت گرفته ،فولاد سنگان برنامه توسعه بسیار خوبی را در دستور کار دارد، بنابراین نیازمندذ تعریف مجدد چشم اندازها و مأموریت شرکت هستیم.

شایان ذکر است، در این نشست، عملکرد بخش‌های مختلف شرکت در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای بهره‌وری ارائه شد و در پایان نیز علی رسولیان از تلاش‌های همه کارکنان در مسیر رشد و تعالی فولاد سنگان قدردانی کرد.

گفتنی است، هدف از برگزاری این جلسات مستمر، ارتقای سطح عملکرد واحدها، هم‌افزایی میان ارکان شرکت و حرکت در مسیر توسعه پایدار شرکت فولاد سنگان است.

