رفع دغدغه کارگران فولاد سنگان از اولویتهای ماست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، علی رسولیان در پایان این دیدار در گفتگو با روابط عمومی اظهار داشت: جلسات رسیدگی به دغدغه ها و مسائل کارکنان به خصوص کارگران و خانواده های آنها از موارد مهمی است که به صورت منظم برگزار می گردد و پس از بررسی به معاونت های مربوطه جهت پیگیری ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به پیشگامی فولاد سنگان در حوزه مسئولیت های اجتماعی و نظام پایداری گفت: مطابق سند نظام جامع توسعه پایدار و دستورالعمل مسئولیتهای اجتماعی، ارتقای شاخص های توسعه همه جانبه بسیار مهم است و در این مسیر ما نگاه یکسانی به محیط درون و بیرون سازمان داریم.

مدیرعامل فولاد سنگان ادامه داد: منظور ما از جامعه مجموعه‌ای از فعالیتهای انسانی و سازماندهی آنهاست که این امر شامل کارکنان شرکت و همچنین محیط پیرامونی می شود. گفتنی است جلسات فردی و گروهی کارکنان، به منظور رسیدگی به امورات کارکنان و تثبیت نگرش «ما یک خانواده ایم» به صورت منظم در قالب ملاقات با مدیرعامل به صورت منظم برگزار می گردد.