خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پاییز امسال محقق شد:

جهش ۳۰ درصدی تولید و افزایش ۲۲* *درصدی فروش در توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

جهش ۳۰ درصدی تولید و افزایش ۲۲* *درصدی فروش در توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
کد خبر : 1734718
لینک کوتاه کپی شد.

در سه‌ماهه پاییز امسال، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر عملکردی موفق در حوزه تولید و فروش به نمایش گذاشت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۰ درصدی تولید و افزایش ۲۲ درصدی فروش را محقق کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ، این شرکت در راستای تحقق شعار سال و با تکیه بر تلاش کارکنان پرتلاش و همکاری پیمانکاران و حمایت های سهامداران از جمله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، علی‌رغم محدودیت‌های اعمال‌شده در مصرف حامل‌های انرژی موفق شد در این بازه زمانی بیش از یک میلیون و ۱۷۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید کند؛ رقمی که با افزایش ۲۷۷ هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر جهش ۳۰ درصدی در تولید است.

همچنین، فروش یک میلیون و ۵۶۳ هزار تن آهن اسفنجی در این مدت، رشد ۲۲ درصدی فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ را رقم زد و تداوم روند رو به رشد فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر را نشان می‌دهد.

در کنار این دستاوردها، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با ثبت ۱۲ رکورد در حوزه تولید، حمل، بارگیری و فروش، برگ دیگری بر افتخارات عملکردی خود در پاییز امسال افزود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی