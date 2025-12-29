به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ، این شرکت در راستای تحقق شعار سال و با تکیه بر تلاش کارکنان پرتلاش و همکاری پیمانکاران و حمایت های سهامداران از جمله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، علی‌رغم محدودیت‌های اعمال‌شده در مصرف حامل‌های انرژی موفق شد در این بازه زمانی بیش از یک میلیون و ۱۷۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید کند؛ رقمی که با افزایش ۲۷۷ هزار تنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیانگر جهش ۳۰ درصدی در تولید است.

همچنین، فروش یک میلیون و ۵۶۳ هزار تن آهن اسفنجی در این مدت، رشد ۲۲ درصدی فروش محصولات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ را رقم زد و تداوم روند رو به رشد فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر را نشان می‌دهد.

در کنار این دستاوردها، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با ثبت ۱۲ رکورد در حوزه تولید، حمل، بارگیری و فروش، برگ دیگری بر افتخارات عملکردی خود در پاییز امسال افزود.

