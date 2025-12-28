ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت گل گهر

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گل گهر: ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی در حاشیه ارزیابی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال ۱۴۰۴ گفت: در گل گهر نگاه زیبایی به تعالی سازمانی وجود دارد که ناشی از نگاه و رهنمود مدیر عامل این شرکت به این مقوله مهم و اعتقاد قلبی ایشان به راه بی پایان تعالی سازمانی است.

دکتر محمود بهادری با تاکید بر اینکه شرکت گل گهر فعالیت های بسیار زیادی در حوزه های مختلف برای ذینفع های متفاوتی انجام داده تصریح کرد: این شرکت در حوزه مسوولیت های اجتماعی سرمایه گذاری خیلی خوبی داشته و در این حوزه به صورت کاملا علمی و با الگوبرداری از شرکت های معتبر، در ۵ محور برنامه های خود را مدون کرده که بسیار قابل قدردانی است.

گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیش از این در ۲ دوره متوالی موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده است.

