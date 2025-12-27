به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه گفت:

دانشگاه‌ها شریک راهبردی فولاد مبارکه در تبدیل علم به فناوری هستند

در پی کسب این موفقیت، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه گفت: دانشگاه‌ها را شریک راهبردی خود در حل مسائل صنعت فولاد و تبدیل علم به فناوری می‌دانیم.

محمدرضا شریفی، در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، انتخاب فولاد مبارکه به‌عنوان کارفرمای برتر پژوهشی استان اصفهان را نشانه هم‌راستایی راهبردهای کلان این مجموعه با توسعه علمی و فناورانه کشور دانست و اظهار کرد: در فولاد مبارکه، پژوهش و فناوری بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی کلان برای حفظ مزیت رقابتی، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت فولاد هوشمند و سبز و پایداری است.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در تحقق اهداف فناورانه فولاد مبارکه افزود: ما دانشگاه‌ها را شریک راهبردی خود در حل مسائل صنعت فولاد و تبدیل علم به فناوری می‌دانیم. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک، حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و توسعه فناوری و همچنین توسعه زیرساخت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

همکاری با دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوین؛ بخشی از استراتژی فولاد مبارکه

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه همچنین به رویکرد و استراتژی این شرکت در نوآوری اشاره کرد و گفت: همکاری با دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و شرکای صنعتی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوین، بخشی از استراتژی فولاد مبارکه برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به فناوری‌های قابل‌استفاده در مقیاس صنعتی است. باور داریم که آینده صنعت فولاد، در گرو هم‌افزایی هوشمندانه صنعت و دانشگاه و به‌طور خلاصه همکاری کلیه بازیگران اکوسیستم نوآوری است.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه خبر داد:

تعریف و اجرای بیش از ۱۳۵۰ پروژه تحقیقاتی و فناورانه در فولاد مبارکه

مسعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه، در حاشیه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان اصفهان که به مناسبت هفته پژوهش در تالار پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به انتخاب فولاد مبارکه به‌عنوان کارفرمای برتر پژوهشی استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: این موفقیت، حاصل رویکردی نظام‌مند، مستمر و آینده‌نگر در توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری فولاد مبارکه است.

وی در ادامه افزود: فولاد مبارکه پژوهش را یکی از ارکان اساسی تحقق راهبردهای کلان خود می‌داند و تداوم و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه را به‌طور جدی در دستور کار خود دارد.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه با اشاره به گستره فعالیت‌های تحقیق و توسعه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: از ابتدای راه‌اندازی فولاد مبارکه در ساختار سازمانی این مجموعه، واحد تحقیق و توسعه وجود داشته و این رویکرد نشانه ریشه‌دار بودن پژوهش و نوآوری در این مجتمع بزرگ صنعتی است.

تعریف و اجرای بیش از ۱۳۵۰ پروژه تحقیقاتی و فناورانه در فولاد مبارکه

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۳۵۰ پروژه تحقیقاتی و فناورانه در فولاد مبارکه تعریف و اجرا شده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و به‌خصوص استان اصفهان انجام شده است.

انعقاد قراردادهای باز پژوهشی با اکثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان و کشور

هراتیان با تأکید بر توسعه همکاری‌های ساختاریافته با دانشگاه‌ها تصریح کرد: در راستای چابک‌سازی فرایندهای پژوهشی و تسهیل تعامل مؤثر با جامعه علمی کشور، فولاد مبارکه اقدام به انعقاد قراردادهای باز پژوهشی با بودجه مناسب با بسیاری از دانشگاه‌های استان اصفهان و همچنین برخی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور کرده است.

وی اذعان داشت: این رویکرد، زمینه تعریف سریع‌تر پروژه‌ها و پاسخ‌گویی هدفمند به نیازهای صنعت یا دریافت ایده‌های پژوهشی و تبدیل به قراردادهای اجرایی تحقیقاتی به‌صورت چابک با دانشگاه را فراهم کرده است.

تقویت و توسعه فعالیت‌های پژوهشی، یکی از برنامه‌های محوری فولاد مبارکه

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه در پایان با اشاره به نقش پژوهش در آینده صنعت فولاد اضافه کرد: ادامه و تقویت و توسعه فعالیت‌های پژوهشی یکی از برنامه‌های محوری فولاد مبارکه در مسیر دست‌یابی به اهداف کلان آن است. در همین خصوص، ارتباط گسترده با شبکه‌های پژوهشی استان اصفهان و توسعه همکاری‌های دانشگاهی، همچون گذشته به‌عنوان یک راهبرد پایدار دنبال می‌شود.

در متن این لوح سپاس که به امضای مهدی جمالی‌نژاد استاندار و رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان رسیده چنین آمده است؛

پژوهشگر فرهیخته، جناب آقای دکتر سعید زرندی مدیرعامل محترم شرکت فولاد مبارکه

با سلام و احترام

ستایش خدای را که آفرینش را به زیور حکمت آراست و جان آدمی را به چراغ دانایی روشنایی بخشید؛ همان که در گستره بیکران علم رهروان حقیقت را به کشف زیبایی‌های نهفته رهنمون و دست انسان را در آفرینش فردای روشن توانا ساخت.

اکنون که تلاش‌های ارزشمند و دانش پژوهانه جنابعالی برگ‌های زرین و دفتر علم و معرفت را آذین بسته و گامی مؤثر در اعتلای ساحت پژوهش و فناوری این سرزمین برداشته‌اید و در آیین بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان کارفرمای پژوهشی برتر استان اصفهان انتخاب شده‌اید، از همت بلند شما تقدیر می‌نمایم از درگاه حق توفیقات روزافزون عزت پایدار و گام‌های استوار شما را در فتح قله‌های علم و اندیشه مسئلت دارم.

انتهای پیام/