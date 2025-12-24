بازدید مدیرعامل شرکت گهرزمین از پروژه هیمکو
علی امرایی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین، بهمن زاده مشاور عالی مدیر عامل، دکتر کریمی پور معاون منابع انسانی شرکت گهرزمین با حضور در محل پروژه شرکت مدیریت بینالمللی همراه جاده ریل دریا (هیمکو)، از روند اجرای این پروژه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، محمدجواد خلیلی، مدیرعامل هیمکو، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی و میزان پیشرفت پروژه، به تشریح برنامههای پیشرو، چالشها و اقدامات انجامشده در مسیر اجرای طرح پرداخت.
دکتر امرائی ضمن حضور در بخشهای مختلف و وضعیت اجرایی پروژه و قدردانی از عملکرد کارکنان هیمکو و با تأکید بر نقش حیاتی زیرساختهای حمل و نقل در توسعه بخش معدن و فولاد، حمل و نقل دریایی را راهبردی توصیف کرد و حمل و نقل ریلی را عامل مهمی در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری زنجیره تأمین دانست.
گفتنی است شرکت هیمکو با مشارکت و سرمایهگذاری مجموعهای از شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی کشور، با هدف احداث پایانه های تخصصی و رفع گلوگاههای لجستیکی زنجیره معدن و فولاد، در حال اجرای پروژه زیرساختی در جنوب کشور است.