معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در نشست تخصصی «پیشرانهای بزرگ: نقش و اثر شرکتهای بزرگ در معماری آینده نوآوری و اقتصاد ایران»:
برای ادامه رشد گروه فولاد مبارکه عاملی جز نوآوری راهگشا نیست
معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه گفت: برای ادامه رشد گروه فولاد مبارکه و تحقق مأموریت اصلی آن که خلق آینده بهتر است، عاملی جز نوآوری راهگشا نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه، در نشست تخصصی «پیشرانهای بزرگ: نقش و اثر شرکتهای بزرگ در معماری آینده نوآوری و اقتصاد ایران» (همافزایی مقیاس و چابکی برای خلق ارزش) ذیل نوزدهمین کنفرانس ملی و پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری، درباره دلایل ورود شرکتهای بزرگ به اکوسیستم نوآوری گفت: نوآوری باز آخرین راهکار شناختهشده برای غلبه بر تلاطمات و تحولات سریع محیط صنعت و رقابت سنگین در عرصه کسبوکار است و بستر اجرای نوآوری باز، اکوسیستم نوآوری پویا و پررونق است.
وی افزود: فولاد مبارکه خود، محصول یک انتقال فناوری کامل است و افزایش ظرفیت تولید از ۲.۴ به ۱۲.۵ میلیون تن، گذر از مرز ۲۷ میلیون تن صادرات، فروش بیش از ۱۵۷ میلیون تن محصولات فولادی و تبدیل از یک شرکت به یک گروه ۱۵۰ شرکتی، بهخوبی مراحل رشد این سرمایه عظیم ملی را نشان میدهد.
معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه با بیان اینکه برای ادامه رشد این گروه و تحقق مأموریت اصلی آن که خلق آینده بهتر است، عاملی جز نوآوری راهگشا نیست، ادامه داد: در این خصوص به نگاه اکوسیستمی به مسائل این صنعت بزرگ نیاز داریم که بازیگران آن علاوه بر خود صنعت، دانشگاهیان، استارتآپها، CVCها و… هستند. در این خصوص شرکتهایی با مأموریتهای فناورانه مانند شرکتهای ایریسا، فنیمهندسی و MSTID و ... ایجاد کردیم و جهت تمرکز در این حوزه در گروه فولاد مبارکه سه پیشران نوآوری شناسایی و جمعبندی شده که شامل پایداری و اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و صنعت نسل 4.0 و رقابت و تقاضای بازار برای محصولات و مواد پیشرفته است.
مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه: مقررات اکوسیستم نوآوری طبق بازخوردهای گروه فولاد مبارکه اصلاح شده است
شهرام عباسی، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه نیز در این نشست تخصصی گفت: سابقه فعالیت گروه فولاد مبارکه در حوزه فنائوری و توسعه زیستبوم نوآوری به سال 1396 برمیگردد و نهادسازی در این حوزه بهتدریج صورت گرفت. رویکرد گروه فولاد مبارکه در ابتدا مبتنی بر توسعه اکوسیستم نوآوری بود و اکنون، گرایش این گروه به نوآوری باز درونسو و جذب نوآوری از اکوسیستم برای تقویت زنجیره فولاد است.
وی افزود: گروه فولاد مبارکه بهعنوان پایلوت سیاستهای کشور در حوزه نوآوری، تلاش کرده در اجرای این سیاستها پیشتاز باشد و همچنین بازخورد لازم را برای اصلاح و تقویت این سیاستها ارائه دهد. تاکنون مقررات حاکم بر اکوسیستم نوآوری بارها متناسب با بازخوردهای گروه فولاد مبارکه بازبینی و اصلاح شده و بهبود پیدا کرده است. این امر نشاندهنده عزم حوزه حکمرانی اکوسیستم نوآوری بهویژه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برای ارتقا و بهبود سیاستهای حکمرانی اکوسیستم نوآوری است.
مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه ادامه داد: مقررات موجود هنوز بهاندازه ظرفیتهای اکوسیستم نوآوری و صنایع بزرگ کشور نیست. به نظر میرسد برای اینکه بتوان در مقیاس صنایع بزرگ به نوآوری پرداخت، این فرایندها باید چابکتر و مقیاسپذیرتر باشد و مقررات اکوسیستم نوآوری کشور به ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط محدود نشود.