حضور شرکت فولاد هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

حضور شرکت فولاد هرمزگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری
کد خبر : 1729646
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تقویت تعامل دانشگاه و صنعت با حضور و مشارکت صنایع به ویژه شرکت فولاد هرمزگان و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس آغاز به کار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، با حضور گسترده فرهیختگان، صنعتگران و مسئولان ارشد استان، نمایشگاه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس گشایش یافت.

شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی فعال در استان هرمزگان در این نمایشگاه حضور یافته و به معرفی دستاوردها و اقدامات خود در رابطه با پژوهش و نوآوری پرداخته است. همچنین نیازهای پژوهشی و فناورانه این شرکت در این نمایشگاه از سوی مسئولان شرکت مطرح شد و دیدارها و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان فولاد هرمزگان و مراکز پژوهشی و دانشگاهی استان شکل گرفت.

این نمایشگاه با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی، نوآوری‌های علمی و ارتقای تعامل مؤثر دانشگاه با صنعت از 24 آذر ماه آغاز شد و تا پایان هفته پژوهش ادامه دارد.

در این نمایشگاه 22 غرفه با موضوعات مرتبط با پژوهش دایر شده که فرصتی برای شناسایی نیازمندی‌های پژوهشی صنایع، بررسی چالش‌های موجود و تعریف زمینه‌های همکاری علمی و کاربردی میان دانشگاه و صنعت را فراهم آورده است. گفتنی است که این نمایشگاه با مشارکت صنایع و سازمان‌های مهم استان از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، شرکت آلومینیوم المهدی، فولاد هرمزگان، شرکت گاز استان، شرکت گاز سرخون و قشم، پتروصنعت گامرون، اداره بنادر و دریانوردی و سایر مجموعه‌های صنعتی و اجرایی برگزار شده است.

