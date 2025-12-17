خبرگزاری کار ایران
برگزاری سومین رویداد از سلسله‌نشست‌های فرهیختگی فولاداندیشی با عنوان "کتاب پایداری ایران" در فولاد مبارکه

برگزاری سومین رویداد از سلسله‌نشست‌های فرهیختگی فولاداندیشی با عنوان "کتاب پایداری ایران" در فولاد مبارکه
سومین رویداد از سلسله‌نشست‌های فرهیختگی فولاداندیشی با عنوان "کتاب پایداری ایران" روز ۲۳ آذرماه با حضور محمد درویش، پژوهشگر حوزه محیط زیست و نعمت‌اله فاضلی در فولاد مبارکه برگزار و با استقبال کارکنان این مجموعه همراه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این نشست مطرح شد، پیشرفت نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه از سال گذشته تاکنون نشان داده که این مجموعه برای تحقق صنعت سبز فقط شعار نمی‌دهد و در این مسیر همگام با صنعت سبز دنیا در حال پیشروی است؛ از سوی دیگر این حرکت باعث شده تا بسیاری از صنایع کشور به سمت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بروند و فرهنگ احداث نیروگاه خورشیدی توسط فولاد مبارکه در کشور ترویج یافته است.

برگزاری سومین رویداد از سلسله‌نشست‌های فرهیختگی فولاداندیشی با عنوان "کتاب پایداری ایران" در فولاد مبارکه

در ادامه این نشست مطرح شد که مشارکت فولاد مبارکه برای انتقال آب از دریا باعث شده تا دیگر صنایع کشور نیز به فکر تأمین آب پایدار از این طریق باشند چراکه چاره‌ای جز این اقدام نیست و فلات مرکزی باید از این روش آب مورد نیاز خود را تأمین کند. فولاد مبارکه در این نشست به‌عنوان صنعتی مسئولیت‌پذیر معرفی شد و عنوان گردید که فولاد مبارکه در حوزه اقتصاد چرخشی نیز در میان صنایع کشور پیشگام شده و اقدام بزرگی در این زمینه انجام داده است.

گفتنی است، در پایان این رویداد که با همت مدیریت آموزش و توسعه سرمایه انسانی فولاد مبارکه برگزار شد، کتابی با عنوان "پایداری ایرانی، محیط زیست به مثابه زندگی" با امضای محمد درویش به تنی چند از کارکنان فولاد مبارکه اهدا شد.

