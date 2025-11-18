خبرگزاری کار ایران
کاهش ۱.۶ درصدی تولید کل محصولات فولادی در هفت ماهه ۱۴۰۴

کاهش ۱.۶ درصدی تولید کل محصولات فولادی در هفت ماهه ۱۴۰۴
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش و حجم تولید محصولات میانی ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۷ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۵ درصد و تولید کنسانتره سنگ آهن ۸.۹ درصد افزایش داشته و تولید گندله سنگ آهن نسبت به سال گذشته ۰.۶ درصد افت داشته است. 

نکات مهم این گزارش:

حجم تولید کل محصولات فولادی در هفت ماهه ۱۴۰۴، ۱۲ میلیون و ۷۰۸ هزار تن و حجم تولید فولاد میانی ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار تن بود. 

 با وجود ناترازی انرژی که در سال جاری زودتر از سال‌های پیش آغاز شد و شدت بیشتری داشت، فولادسازان ایرانی در فولاد میانی رشد تولید را رقم زدند اما در تولید محصولات فولادی افت داشتند.

 کاهش تولید تیرآهن در هفت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳ (۳۲.۴- درصد) بیش‌تر از سایر محصولات زنجیره فولاد قابل‌توجه بوده است.

