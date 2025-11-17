رشد ۲۷ درصدی ارزش صادرات زنجیره فولاد در هفت ماهه امسال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، این انجمن آمار صادرات ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۳۴ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۳ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سهم واحد‌های تولیدی از صادرات فولاد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر از این رشد صادرات زنجیره فولاد، تولیدکنندگان منتفع نشده اند!

ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد کشور در ۷ ماهه سال جاری با رشد ۲۷ درصدی به بالای ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است. این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است.

تداوم روند نزولی قابل توجه در حجم صادرات مقاطع طویل فولادی از نکات مهم این گزارش است. صادرات میلگرد که سهم عمده بیش از ۸۵ درصدی تناژ صادراتی مقاطع طویل فولادی در سال گذشته را شامل می‌شود، ۱۸ درصد کاهش یافته است!

ارزش صادرات انواع ورق‌های فولادی تقریبا ۳ برابر شده و به بیش از ۴۰۸ میلیون دلار رسیده است.

