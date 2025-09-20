خبرگزاری کار ایران
دیدار مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با استاندار هرمزگان

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه دقایقی پیش و در بدو سفر خود به استان هرمزگان، با محمد آشوری، استاندار این استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این دیدار، به ظرفیت‌های بالقوه استان هرمزگان و همچنین نقش و جایگاه شرکت فولاد هرمزگان و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده آن در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه این استان پرداخته شد.

گفتنی است، به دلیل استقرار فولاد هرمزگان به‌عنوان یکی از شرکت‌های مهم گروه فولاد مبارکه و بندر شهید رجایی به‌عنوان بندر اصلی ورود کالا به ایران، استان هرمزگان برای گروه فولاد مبارکه از اهمیت بالایی برخوردار است.

