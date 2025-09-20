مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با استاندار هرمزگان دیدار کرد
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با همراهی علیرضا رحیم مدیرعامل فولاد هرمزگان در ابتدای سفر استانی خویش با استاندار هرمزگان دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دیدار که به میزبانی استانداری هرمزگان انجام شد، ظرفیتهای بالقوه استان هرمزگان ، همچنین نقش و جایگاه شرکت فولاد هرمزگان و سرمایهگذاریهایی که این مجموعه فولادی در سطح استان و به منظور رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه انجام داده، بحث و گفتوگو صورت گرفت.
گفتنی است، فولاد هرمزگان بهعنوان یکی از شرکتهای مهم گروه فولادمبارکه و بزرگترین زیرمجموعه این گروه بزرگ صنعتی، به دلیل قرارگیری در موقعیت مناسب و دسترسی به آبهای آزاد، همچنین وجود بندر شهید رجایی بهعنوان بندر اصلی ورود کالا به ایران، موجب شده تا استان هرمزگان برای گروه فولاد مبارکه از اهمیت بالایی برخوردار باشد.