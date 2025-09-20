مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با استاندار هرمزگان دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در این دیدار که به میزبانی استانداری هرمزگان انجام شد، ظرفیت‌های بالقوه استان هرمزگان ، همچنین نقش و جایگاه شرکت فولاد هرمزگان و سرمایه‌گذاری‌هایی که این مجموعه فولادی در سطح استان و به منظور رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه انجام داده، بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.