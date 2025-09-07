تاکید مدیرعامل فولاد مبارکه بر حمایت همه جانبه از سپاهان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در این دیدار زرندی ضمن کسب اطلاع از آخرین شرایط باشگاه و تیم فوتبال، بر حمایت همه جانبه خود و مجموعه فولاد مبارکه از باشگاه سپاهان و تقویت این حمایت‌ها جهت حضور موفق در رقابت ها تاکید ورزید. وی همچنین به پشتیبانی ویژه از آکادمی و تیم های پایه سپاهان اشاره نمود و باشگاه سپاهان را نسبت به توسعه ورزش در ابعاد گوناگون تشویق کرد.

منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه و محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال نیز طی سخنان کوتاهی ضمن تقدیر از حمایت های انجام شده توسط فولاد مبارکه از باشگاه سپاهان، گزارشی از روند فعالیت باشگاه و تیم فوتبال در روزهای اخیر و برنامه های آتی طلایی پوشان ارائه کردند.

