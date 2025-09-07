بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی پویای سمنان ۲ و ۳ در پاییز و زمستان سال جاری
ناترازی انرژی و قطعی برق سالهاست بخش صنعت و معدن ایران را با مشکلات جدی مواجه کرده است. هلدینگ ومعادن با شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، در مسیر تأمین برق پایدار و توسعه نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر گام برداشته و هدف دارد تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت نیروگاهی خود را به ۲۵۰۰ مگاوات برساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) در چند سال اخیر عبارت “ناترازی انرژی” هزاران بار در محافل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی کشور گفته و شنیده شده است. اگر تا قبل از سال جاری هم کسی در ایران زندگی میکرد و این عبارت را نشنیده بود، دیگر کاملا غیرممکن است که در سال جاری و با توجه به قطعیهای پیاپی برق منازل مسکونی، با این عبارت آشنا نشده باشد.
قطعی برق خسارات بسیار سنگین و غیر قابل جبرانی را به بخش صنعت و معدن کشور وارد کرده است. اخیرا وزیر صمت اعلام کرد که در سال گذشته ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق عدمالنفعی به ارزش بیش از ۳۰۰ همت را به بخش صنعت و معدن کشور تحمیل کرد.
هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با داشتن شرکتهای زیرمجموعه فعال در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی از سالها پیش به فکر تامین برق موردنیاز این شرکتها بوده است و در حال حاضر شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه به عنوان بازوی اجرایی و تامینکننده اصلی برق پایدار این هلدینگ از طریق احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر فعالیت میکند.
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه در واقع یک هلدینگ نیروگاهی شامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه به عنوان شرکت مادر و شرکتهای مولد برق نیروگاهی سامان سمنان و مدیریت بهرهبرداری و تولید انرژی ساسان است.
جالب اینجاست که بدانید شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه در ابتدا در سال ۱۳۹۱ با نام شرکت دفینه ثمین پویا و با هدف انجام فعالیتهای اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری مواد معدنی تاسیس شد اما در سال ۱۳۹۶ نام آن به نام فعلی و موضوعات فعالیت کنونی مانند سرمایهگذاری و اجرای پروژهها در زمینه انرژی الکتریکی شامل احداث و بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری انواع نیروگاههای تولید برق شامل آبی، گازی، بخاری و انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و …) تغییر یافت.
در حال حاضر تامین برق پایدار با تضمین عدم قطع و بدون محدودیت انتقال، بهرهگیری از مدلهای نوین و قابل اطمینان توربینهای حرارتی و سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای خورشیدی در نقاط مختلف کشور به عنوان سه ماموریت اصلی شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه تعریف شدهاند.
همچنین توانمندیهای این شرکت شامل سه حوزه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، برقآبی کوچک)، مشارکت در احداث نیروگاهها به روشهای EPC و BOO و BOT و همچنین فروش برق از طریق قراردادهای دوجانبه، بازار برق و تابلو سبز بورس انرژی میشوند.
ظرفیت کل نیروگاههای تحت مالکیت شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، در حال حاضر ۱۶۳۴ مگاوات است.
مهمترین پروژههای توسعهای در دست اجرای شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه شامل احداث بخش بخار نیروگاه سمنان به ظرفیت ۳۶۰ مگاوات، احداث نیروگاه خورشیدی پویای سمنان ۲ و ۳ به ظرفیت ۳۰ مگاوات و و احداث نیروگاه خورشیدی پویای کرمانشاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات میشوند.
احداث بخش بخار نیروگاه سمنان به ظرفیت ۳۶۰ مگاوات یکی از ۴۸ طرح ملی پیشران کشور بوده که طبق برنامه قرار است تا سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد و با بهرهبرداری از آن ظرفیت این نیروگاه به ۱۰۹۲ مگاوات خواهد رسید.
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی پویای سمنان ۲ و ۳ به ظرفیت ۳۰ مگاوات قرار است در پاییز و زمستان سال جاری و پروژه احداث نیروگاه خورشیدی پویای کرمانشاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات هم قرار است تا پیش از پیک مصرف ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه دو هدف بلندمدت را به عنوان چشمانداز برای خود تعیین کرده است، یکی قرار گرفتن در بین پنج شرکت برتر تامین برق کشور و دیگری دستیابی به ظرفیت نیروگاهی ۲۵۰۰ مگاوات شامل دستکم ۱۰۰ مگاوات تجدیدپذیر.
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه در حال حاضر عمده برق تولیدی خود را به شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، فولاد سنگان خراسان، جهان فولاد سیرجان، اپال پارسیان سنگان، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی گهرزمین و توسعه معدنی و صنعتی صبانور میفروشد.