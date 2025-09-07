مدیر متالورژی ثانویه فولاد مبارکه:
حرکت در مسیر کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت فولاد خام
واحد متالورژی ثانویه در ناحیه فولادسازی و ریخته مداوم فولاد مبارکه، مسئولیت آمادهسازی فولاد مذاب تخلیهشده از کورههای قوس الکتریکی را بر عهده دارد. قبل از شروع ریختهگری، ذوب باید از نظر آنالیز شیمیایی و دما در شرایط استاندارد قرار گیرد که این شرایط برای هر گرید متفاوت است. یکی از شاخصترین فعالیتهای واحد متالورژی ثانویه انجام عملیات ویژه در واحد گاززدایی برای تولید محصولات ویژه همانند گازترش و شیرین است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، دانیال نظری، مدیر متالورژی ثانویه فولاد مبارکه در برنامه رادیوفولاد هفته گذشته حاضر شد و به سؤالات مجری این برنامه چنین پاسخ داد:
چالشهای اصلی شما در حفظ و افزایش ظرفیت تولید فولاد مذاب چیست و چه راهکارهایی برای غلبه بر این چالشها در نظر دارید؟
صنعت فولاد صنعتی است که نیازمند انرژی، مواد اولیه، آب و سیالات دیگر است و تمامی این موارد پیشنیاز یک تولید خوب محسوب میشود. با توجه به مسائل و محدودیتهای موجود در سراسر کشور، تمام تلاش ما در ناحیه فولادسازی بر این است که حداکثر بهره را از حداقل منابعِ در اختیار ببریم تا با برنامهریزی دقیق و اصولی و کنترلهای پایدار، در پایان ماه برنامه تولید ناحیه تحقق یابد.
در حوزه ریختهگری مداوم چه برنامهها و اقداماتی برای بهینهسازی فرایند، کاهش ضایعات و افزایش راندمان تولید در دست اقدام دارید؟
در بخش ریختهگری مداوم، امسال تلاش بر این است که همزمان با کاهش هزینههای تولید، در مسیر افزایش کیفیت فولاد خام حرکت کنیم و کنترلهای لازم با دقت بالا انجام میشود.
چه سیستمها و کنترلهایی برای اطمینان از کیفیت پایدار محصولات در ناحیه شما پیادهسازی میشود؟
ما روزبهروز تولیدات خود را در خطوط نهایی نورد گرم و نورد سرد پایش میکنیم. همین امر باعث میشود مواردی که باعث کاهش کیفیت محصول میشود شناسایی گردد و اقدامات اصلاحی لازم تعریف شود تا کنترلها و نظارتهای بیشتری در حین فرایند تولید صورت پذیرد و کیفیت محصول بهبود یابد.
نحوه مقابله با محدودیتهای انرژی در واحد شما چگونه است؟
در خصوص محدودیتهای انرژی کار خاصی نمیتوانیم انجام دهیم. برای فعالیت 8 کوره قوس الکتریکی انرژی مشخصی نیاز است که وقتی تأمین نباشد، نمیتوانیم با حداکثر ظرفیت تولید کنیم. تلاش ما بر این است که با مدیریت انرژیِ در اختیار ناحیه، حداکثر بهره را ببریم.
چه برنامههایی برای بهروزرسانی تکنولوژی، استفاده از نوآوریهای جدید و ارتقای ماشینآلات و تجهیزات در ناحیه فولادسازی وجود دارد؟
در این راستا سال گذشته پروژههای متعددی با مشارکت واحد آیتی و تکنولوژی تعریف شده است و قرار است از هوش مصنوعی در اندازهگیریها و محاسبات و تعریف نقاط بهینه استفاده کنیم. استفاده از رباتهای پیشرفته هم در برنامه است.
چه برنامههایی برای آموزش، توانمندسازی و ایجاد انگیزه در کارکنان دارید؟
در مورد سرمایههای انسانی با واحد معاونت سرمایههای انسانی تعاملات بسیار خوبی داریم. ناحیه فولادسازی در کل اپراتورمحور است و اپراتورها نقش بسزایی در تولید، کیفیت و حجم محصولات دارند. ما در تلاشیم با برگزاری دورههای آموزشی و استفاده از اساتید متخصص در این زمینه و ارائه نکات کلیدی به اپراتورها، همچنین برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای کارشناسان، بهروزرسانی اطلاعات کارکنان و در اختیار قرار دادن تکنولوژیهای روز، دانش کارکنان را ارتقا دهیم.
با توجه به ماهیت پرخطر فعالیتهای فولادسازی، چه اولویتها و اقداماتی برای ایمنی کارکنان و رعایت استانداردهای زیستمحیطی در ناحیه فولادسازی صورت میگیرد؟
ناحیه فولادسازی با توجه به فرایند تولید بسیار مستعد حادثه است و میطلبد که کارکنان شاغل در این ناحیه کاملاً با مسائل ایمنی محیط کار خودشان آشنا باشند و آن را رعایت کنند. ما سعی داریم با برگزاری کلاسهای ایمنی و بازرسیهای ایمنی در سایت، جلسات ابتدای شیفت که مسئولین شیفت با کارکنان زیرمجموعه برگزار میکنند، بازرسیهای مقطعی و سرکشیهای رؤسا و مدیران و تأکید و تذکر در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت سایر موارد، ایمنی را به فرهنگ تبدیل کنیم. محیطزیست هم یکی از چالشهای تمام بزرگ فولادسازان دنیاست و فولادسازان در حال حرکت به سمت فولاد سبز هستند. ما هم در این زمینه پروژههای متعددی داشته و داریم تا کمترین آلایندگی را داشته باشیم.
نقش ناحیه شما در تأمین مواد اولیه برای تضمین یک جریان پایدار تولید چگونه است؟
هر سال برنامهریزیها بر اساس برنامه تولید سال بعد صورت میگیرد و درخواستها برای واحدهای مرتبط ارسال میشود و زنجیره تأمین بهخوبی انجام میپذیرد.
در واحد شما چه برنامههایی برای تحقیق و توسعه در زمینه تولید فولادهای خاص یا بهبود خواص متالورژیکی محصولات وجود دارد؟
یکی از اهداف ما تولید محصولات ویژه و خاص است. خوشبختانه در سالهای گذشته موفق شدیم با تولید فولاد موردنیاز تولید ورقهای گاز ترش و شیرین، برای فولاد مبارکه افتخارآفرینی کنیم و پروژههای بزرگی را به سرانجام برسانیم. امسال هم در تلاشیم با توجه به امکانات و بازار موجود، محصولاتی را تولید کنیم که هم برای فولاد مبارکه صرفه اقتصادی و سودآوری داشته باشد و هم در بازار، صف خرید برای آن داشته باشیم.
چشمانداز و دورنمای واحد فولادسازی و ریختهگری مداوم را در پنج سال آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
امسال با رهنمودهای مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و برنامهریزیهای انجامشده در معاونت بهرهبرداری، چشمانداز پنجساله خوبی را متصوریم؛ بنابراین باید خودمان را در تراز برترین فولادسازان دنیا قرار دهیم. ما ضمن تأمین بازار داخل میتوانیم صادرات خوبی هم داشته باشیم.