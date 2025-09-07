خبرگزاری کار ایران
به منظور نوآوری در ریخته‌گری، تثبیت کیفیت و تولید پایدار انجام شد؛

راه‌اندازی موفقیت‌آمیز دستگاه‌های دیجیتالی جدید تزریق آرگون در فولاد هرمزگان

راه‌اندازی موفقیت‌آمیز دستگاه‌های دیجیتالی جدید تزریق آرگون در فولاد هرمزگان
فولاد هرمزگان به تازگی چهار دستگاه دیجیتالی پیشرفته برای تزریق گاز آرگون به درون تاندیش‌ها در واحد ریخته‌گری نصب و راه‌اندازی کرده و این اقدام، گامی مهم در جهت ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کاری اپراتورها محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، سید حمیدرضا سلامی، رئیس نگهداری و تعمیرات ریخته‌گری و ارسال محصول شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبر، گفت: نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها توسط متخصصان برق، اتوماسیون، ابزاردقیق و مکانیک واحد ریخته‌گری منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های اجرای پروژه و گامی مهم در جهت تقویت دانش فنی و خودکفایی درونی مجموعه محسوب می‌شود.

سلامی خاطرنشان کرد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این پروژه، راه‌اندازی دستگاه‌ها بدون حتی لحظه‌ای توقف در خطوط تولید بود که نشان از برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بی‌نظیر و تعهد تیم‌های اجرایی به حفظ پایداری تولید است و از هرگونه وقفه در فرآیندهای عملیاتی و ضررهای احتمالی جلوگیری به عمل آورد.

