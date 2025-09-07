به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، سید حمیدرضا سلامی، رئیس نگهداری و تعمیرات ریخته‌گری و ارسال محصول شرکت فولاد هرمزگان با اعلام این خبر، گفت: نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها توسط متخصصان برق، اتوماسیون، ابزاردقیق و مکانیک واحد ریخته‌گری منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های اجرای پروژه و گامی مهم در جهت تقویت دانش فنی و خودکفایی درونی مجموعه محسوب می‌شود.