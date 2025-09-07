برنامه توسعه همکاریها بین ایمیدرو و سرمایهگذاران هندی
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به صادرات 14 میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی، اعلام کرد: معدن و صنایع معدنی ایران آماده جذب سرمایهگذاران خارجی است و فرصتهای بسیاری برای توسعه همکاریهای بیش از پیش معدنی بین ایران و هند است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو در نشستی با سرمایهگذاری هندی افزود: ایمیدرو ٣٠٠ پروانه اکتشاف را به فراخوان خواهد گذاشت و دراینخصوص شرکتهای دارای اهلیت میتوانند معادن را در اختیار بگیرند.
وی گفت: این سازمان طبق قانون از طریق مزایده این معادن را واگذار خواهد کرد و سرمایهگذاران میتوانند در کنار این معادن اقدام به احداث کارخانه فرآوری کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای ایمیدرو در سواحل جنوبی کشور؛ اظهار داشت: مناطق ویژه اقتصادی زیرمجموعه ایمیدرو در جنوب کشور؛ دارای ظرفیتهای خوبی به جهت تولید محصول، صادرات و بهرهمندی از مزایای آن نسبت به سرزمین اصلی؛ است.
آقاجانلو سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه ٢ میدان گازی هالگان و شاهینی را نیز از دیگر ظرفیتهای این حوزه در تامین انرژی برای سرمایهگذاران معدنی عنوان کرد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همکاری ایران و هند در بخشهای آلومینا و زغال سنگ را از دیگر ظرفیتهای همکاری بین دو کشور خواند.
ظرفیت سرمایهگذاری احداث کارخانه آلومینا و نیروگاه خورشیدی
در ادامه مدیر سرمایهگذاری و اقتصادی ایمیدرو طی سخنانی اعلام کرد: در صورت آمادگی، طرف هندی میتواند در پروژههای صنعتی ایران سرمایهگذاری کند.
امیرنوژن یونسیان افزود: در این راستا احداث پروژه تولید لولههای بدون درز، احداث کارخانه آلومینا و نیروگاه خورشیدی میتواند زمینه سرمایهگذاری هندیها باشد.
همکاری در زمینه مس و زغال سنگ
در ادامه این جلسه سرمایهگذار هندی؛ با تاکید بر توسعه همکاریهای مشترک معدنی بین دو کشور؛ از ظرفیتهای هند در حوزههای مس و زغال سنگ سخن گفت.
کاسرا افزود: هند به لحاظ تکنولوژی و تجهیزات زنجیرههای مس و زغال سنگ از شرایط مناسبی برخوردار است و این موضوع میتواند زمینهای برای گسترش همکاریها باشد.
وی گفت: آمادگی داریم تجهیزات مورد نیاز معدن و صنایع معدنی ایران را تامین و در قبال آن کالا دریافت کنیم.