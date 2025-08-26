غلامرضا سلیمی معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه:
گذار به فولاد سبز؛ ضرورتی راهبردی برای ماندگاری در بازارهای جهانی
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه با بیان اینکه گذار به فولاد سبز؛ ضرورتی راهبردی برای ماندگاری در بازارهای جهانی است، تصریح کرد
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه اصفهان، غلامرضا سلیمی، معاون بهره برداری شرکت، با بیان اینکه در دهههای گذشته، تولید فولاد همواره بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه صنعتی کشورها شناخته میشد. اما در جهان امروز، تنها تولید بیشتر یا باکیفیتتر کافی نیست. آنچه تعیینکننده جایگاه جهانی شرکتهای فولادی شده، توانایی آنها در تولید مسئولانه، پایدار و کمکربن است. مفهومی که تحت عنوان «فولاد سبز» شناخته میشود، اکنون نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای بقا و رقابت در بازارهای بینالمللی به شمار میآید.
کشورهایی مانند سوئد، آلمان و ژاپن با پروژههایی چون HYBRIT و SALCOS، بهطورجدی در مسیر حذف سوختهای فسیلی از فرایند تولید فولاد و جایگزینی آن با هیدروژن سبز و انرژیهای تجدیدپذیر گام برداشتهاند. شرکتهایی نظیر SSAB، ArcelorMittal و Thyssenkrupp در حال تولید فولادهایی با ردپای کربن نزدیک به صفر هستند که نهتنها تقاضای روبهرشد بازار را تأمین میکند، بلکه مزیت رقابتی بلندمدتی برای آنان به همراه دارد.
در این مسیر، همراستایی با مقررات بینالمللی نظیر CBAM اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۲۶ به طور کامل اجرایی میشود، نیز نقش حیاتی دارد. شرکتهایی که نتوانند ردپای کربن محصولات خود را کاهش دهند یا مستندات معتبر ارائه نکنند، با هزینههای بالا در خصوص مالیات کربنی در صادرات به اروپا مواجه خواهند شد.
فولاد مبارکه؛ پیشگام در مسیر فولاد سبز در ایران
در فولاد مبارکه، ما با درک عمیق از تحولات جهانی در حوزه تغییرات اقلیمی و الزامات زیستمحیطی، تولید را از یک فعالیت صرفاً صنعتی به فرایندی زیستسازگار و آیندهنگر تبدیل کردهایم. در این راستا، اقدامات زیربنایی مهمی از جمله اجرای استانداردهای بینالمللی ISO 14064-1 و ISO 14067 برای محاسبه و گزارشدهی دقیق انتشار گازهای گلخانهای در سطح سازمان و محصول، تحلیل دادهمحور فرایندها بهمنظور شناسایی نقاط پر انتشار و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه نیروگاههای خورشیدی در مناطق پیرامونی، و همچنین تدوین برنامه جامع دستیابی به فولاد سبز، در دستور کار قرار گرفته است و با تعهدی راسخ به توسعه پایدار، بهسوی آیندهای کمکربن و رقابتپذیر جهانی، گام برمیدارد.
ما معتقدیم فولاد آینده، فولادی سبز، هوشمند و جهانی خواهد بود؛ و فولاد مبارکه، باتکیهبر فلسفه خود بهعنوان شرکتی مسئولیتپذیر برای خلق آیندهای بهتر، در قلب این تحول ایستاده است.