افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه چادرملو در اردکان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، ساخت آموزشگاه ۱۵ کلاسه‌ به نام شادروان محمدرضا مرادی، با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

این اقدام ارزشمند، نشان‌دهنده تعهد چادرملو به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، ارتقای سطح آموزش و حمایت از توسعه پایدار در مناطق محل فعالیت‌ این شرکت است.

آموزشگاه مذکور اکنون با ظرفیت ۴۵۰ دانش‌آموز به بهره‌برداری رسیده است.

