خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه چادرملو در اردکان

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه چادرملو در اردکان
کد خبر : 1677565
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن هفته دولت، مدرسه ۱۵ کلاسه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور وزیر ارتباطات، استاندار یزد، مدیرعامل چادرملو، نماینده مردم شریف اردکان، فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان، افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، ساخت آموزشگاه ۱۵ کلاسه‌ به نام شادروان محمدرضا مرادی، با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به پایان رسید.

این اقدام ارزشمند، نشان‌دهنده تعهد چادرملو به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، ارتقای سطح آموزش و حمایت از توسعه پایدار در مناطق محل فعالیت‌ این شرکت است.

آموزشگاه مذکور اکنون با ظرفیت ۴۵۰ دانش‌آموز به بهره‌برداری رسیده است.

افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه چادرملو در اردکان

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور