افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه چادرملو در اردکان
همزمان با فرارسیدن هفته دولت، مدرسه ۱۵ کلاسه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور وزیر ارتباطات، استاندار یزد، مدیرعامل چادرملو، نماینده مردم شریف اردکان، فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان، افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، ساخت آموزشگاه ۱۵ کلاسه به نام شادروان محمدرضا مرادی، با صرف هزینهای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
این اقدام ارزشمند، نشاندهنده تعهد چادرملو به ایفای مسئولیتهای اجتماعی، ارتقای سطح آموزش و حمایت از توسعه پایدار در مناطق محل فعالیت این شرکت است.
آموزشگاه مذکور اکنون با ظرفیت ۴۵۰ دانشآموز به بهرهبرداری رسیده است.