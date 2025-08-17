ابرپروژه توری باد امسال افتتاح خواهد شد

به گزارش ایلنا ؛ در حاشیه این جلسه که به ریاست دکتر علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و مسئولیت های اجتماعی و دبیری کریم سرخی مدیر محیط زیست و با حضور معاونین بهره برداری، منابع انسانی و امور اجتماعی و فن آوری و جمعی از مدیران شرکت برگزار شد؛ علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی با اشاره به دستاوردهای بی سابقه کمیته پیگیری پروژه های زیست محیطی و جهش واضح در اجرای آن ها گفت: یکی از نتایج پیگیری های فشرده پروژه های مذکور نهایی شدن پروژه «توری باد» است که ان شاءالله امسال نهایتا در شهریور و یا مهرماه افتتاح خواهد شد.

وی با افتخارآمیز خواندن اجرای این پروژه منحصر به فرد ملی گفت: دانش راه اندازی این ابرپروژه زیست محیطی که امیدواریم بالای ۸۰ درصد جلوی باد بردگی مواد و ایجاد غبار را بگیرد منحصرا در اختیار شرکت فولاد خوزستان خواهد بود و از همین الان شرکت های زیادی خواهان اجرای این پروژه هستند.

مخبر دزفولی در پایان از همه دست اندرکاران این پروژه قدردانی و اظهار امیدواری کرد که این پروژه امسال با حضور مقامات کشوری و استانی به بهره برداری برسد.

