یادداشت علیرضا رحیم، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت سالروز پیوستن این شرکت به فولاد مبارکه؛
فولاد هرمزگان، الگوی کامل بالندگی و توسعه هدفمند
26 مرداد؛ سالروز پیوستن مجموعه فولاد هرمزگان به خانواده بزرگ فولاد مبارکه، نقطه عطفی در تاریخ صنعت فولاد کشور است. این الحاق نه تنها نشانه توسعه و یکپارچگی در زنجیره تولید فولاد ایران بوده، بلکه راه و مسیر تازهای برای، صادرات فولاد ایران، ارتقای ظرفیتهای تولیدی، انتقال دانش فنی و تربیت نیروی انسانی متخصص گشوده است. از آن زمان است که جنوب کشور به ویژه استان هرمزگان برای توسعه صنعت فولاد کشور به ویژه برای صادرات مورد توجه قرار گرفته و در برنامهریزیهای کلان نیز این استان یکی از مراکز توسعه صنعت فولاد کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطط عمومی فولاد هرمزگان، یکی از مهمترین نتایج پیوستن فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه، بهرهمند شدن از دانش فنی و تجربیات مدیریت تولید از فولاد مبارکه است. بهرهگیری از سیستمهای مدیریتی، فرآیندهای پیشرفته تولید و استانداردهای کیفیتیِ اثباتشده در فولاد مبارکه، باعث ارتقای بهرهوری و بهبود کیفی محصولات فولاد هرمزگان شده و همچنین هماندیشیها و تبادل دانش میان دو شرکت، برنامههای منتورینگ و اعزام کارشناسان فنی به منظور بهروزرسانی رویههای تولیدی و نگهداری، زمینهساز ایجاد روندی هماهنگ و استاندارد در خط تولید فولاد هرمزگان گردیده و زمان پاسخ به مسائل فنی را کاهش داده است. به طوری که در این سالها فولاد هرمزگان توانسته به بالندگی کامل در دانش فنی تولید برسد و این موضوع را میتوان در رکوردشکنیها مشاهده کرد.
سرمایهگذاری در نیروی انسانی از دیگر آثار ملموس این پیوست بوده است. برنامههای آموزشی مشترک، دورههای کارآموزی و طرحهای توسعه شغلی که تحت حمایت فولاد مبارکه اجرا شده و موجب تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در فولاد هرمزگان گردیده است. این برنامهها شامل آموزشهای فنی ـ مهندسی، ایمنی صنعتی، بهینهسازی فرایندها و مدیریت کیفیت بوده اند. خروجی این اقدامات، افزایش توانمندی کارکنان، کاهش خطاهای عملیاتی و ارتقای فرهنگ سازمانی به سمت حرفهایگریِ بیشتر بوده است. اکنون کارکنان فولاد هرمزگان با استفاده از این تجارب توانستهاند به الگویی برای سایر صنعتگران کشور به ویژه در حوزه فولاد تبدیل شوند.
یکی از چالشهای اساسی در صنعت فولاد، تامین مستمر و با کیفیت مواد اولیه بوده و هست. پیوستن به فولاد مبارکه با توجه به دسترسی این شرکت به مبادی تامین به ویژه در سالهای اخیر، امکان دسترسی بهتر و پایدارتر به منابع تامین مواد اولیه را برای فولاد هرمزگان فراهم آورده است. با استفاده از شبکه تامین گستردهتر و تجارب لجستیکی فولاد مبارکه، جریان تامین مواد اولیه تسهیل شده و هزینهها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار کاهش یافته و این همکاری در نهایت منجر به افزایش ثبات در تولید و برنامهریزیهای بلندمدت کارخانه شده است.
فولاد مبارکه با تجربه گسترده در بازارهای داخلی و بینالمللی، نقش مؤثری در راهنمایی و پشتیبانی از فروش محصولات فولاد هرمزگان ایفا کرده و مشاورههای بازاریابی، شناسایی مشتریان هدف، راهنماییها برای بهینهسازی و گسترش سبد محصولات با توجه به بازار مصرف و ارائه راهکارهای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید، به افزایش سهم بازار و بهبود شرایط فروش انجامیده است. این همکاری استراتژیک توانسته اثر بالقوه محصولات تولیدی را بالفعل کرده و جایگاه فولاد هرمزگان را در بازار تقویت نماید.
فولاد هرمزگان عملیات اجرای چند طرح توسعهای را آغاز کرده است. از این رو، پشتیبانی فولاد مبارکه در تصویب و اجرای پروژههای توسعهای فولاد هرمزگان، اهمیت بالایی دارد. ارائه الگوهای موفق پروژهای، کمک در تأمین تجهیزات کلیدی و نظارت و اجرا، موجب شده پروژههای توسعهای با کیفیت بهتر و در بازههای زمانی منطقی پیش روند. این حمایتها همچنین ریسکهای فنی و مالی را کاهش داده و امکان بهرهبرداری سریعتر از ظرفیتهای جدید را فراهم ساخته است.
اکنون شرکت فولاد هرمزگان، به عنوان بزرگترین شرکت زیرمجموعه فولاد مبارکه، خود در بسیاری از حوزهها به بالندگی کامل رسیده و همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، یک الگوی کامل در صنعت فولاد کشور است.
باید یادآور شد پیوستن فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه در 26 مرداد ماه سال 1390، فراتر از یک تغییر ساختاری، حرکتی راهبردی برای تقویت صنعت فولاد کشور بوده و فصل جدیدی را برای توسعه صنعت فولاد کشور و انتقال آن به استانهای جنوبی به ویژه برای صادرات رقم زده است. اتفاقی که میتواند با توسعه بیشتر و سرمایهگذاریهای هدفمند تداوم داشته باشد و به بالندگی صنعت فولاد کشور منجر شود.
در پایان، لازم میدانم از تلاشهای کارگران زحمتکش، کارکنان ارجمند و مهندسان غیرتمندی که از آغاز تاکنون برای تعالی و پیشرفت فولاد هرمزگان در زیر پرچم ایران اسلامی کوشیدهاند، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین یاد و نام مدیرانی را گرامی میدارم که هر یک با همت و درایت خود، چرخ صنعت فولاد را در این مرز و بوم به حرکت درآوردند؛ بزرگانی چون مهندس علی سلاجقه، مرادعلی لوایی، علیرضا خیاط، مرتضی آقاجانی، امیرمسعود هراتیان، فرزاد ارزانی و عطاالله معروفخانی. امید دارم قطار فولاد هرمزگان، همچون گذشته، با یاری خداوند متعال و راهبری گروه فولاد مبارکه، مسیر پیشرفت و بالندگی خود را با سرعتی فزاینده ادامه دهد.