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عبدالله ویسی به کادر فنی دنا یاسوج اضافه شد

عبدالله ویسی به کادر فنی دنا یاسوج اضافه شد
کد خبر : 1801490
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در آستانه هفته‌های پایانی لیگ دسته دوم فوتبال، عبدالله ویسی با توافق باشگاه دنا یاسوج به عنوان مدیر فنی این تیم انتخاب شد تا در مسیر رقابت برای صعود به لیگ یک، آبی‌پوشان یاسوجی را همراهی کند.

به گزارش ایلنا، باشگاه دنا یاسوج از آغاز همکاری با عبدالله ویسی خبر داد. بر اساس اعلام رسمی این باشگاه، سرمربی سابق تیم‌های سپاهان، فولاد خوزستان، استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان تا پایان فصل در سمت مدیر فنی کنار این تیم فعالیت خواهد کرد.

باشگاه دنا در بیانیه خود ضمن معرفی ویسی، به سوابق موفق این مربی در فوتبال ایران اشاره کرده و قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ پانزدهم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دوران مربیگری او دانسته است.

عبدالله ویسی به کادر فنی دنا یاسوج اضافه شد

دنا یاسوج در فصل جاری یکی از مدعیان اصلی صعود از گروه دوم لیگ دسته دوم محسوب می‌شود. شاگردان قاسم سیانکی در هفته‌های اخیر رقابت نزدیکی با شاهین بندرعامری برای صدرنشینی داشته‌اند، اما تساوی برابر این تیم و همچنین توقف مقابل ایران‌جوان بوشهر باعث شد جایگاه نخست جدول را از دست بدهند.

در شرایط فعلی و سه هفته مانده به پایان مسابقات، شاهین بندرعامری و دنا یاسوج هر دو ۴۴ امتیازی هستند، اما تیم جنوبی به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد. نفت مسجدسلیمان نیز با ۴۱ امتیاز همچنان یکی از مدعیان صعود به شمار می‌رود.

دنا یاسوج در چارچوب هفته بیست‌وچهارم لیگ دسته دوم باید روز ۳۱ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه تختی یاسوج میزبان آسمان گلستان باشد؛ دیداری که می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت صدر جدول و رقابت صعود ایفا کند.

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