تاسیس صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر با مشارکت آسیاتک

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، مراسم رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر روز شنبه 24 مردادماه 1405 با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اصغر نورالله‌زاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از مدیران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

آسیاتک با مشارکت در صندوق توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر قرار است با ارائه تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ایده‌های خلاق را به سرمایه و بازار متصل کند. علاوه بر این شرکت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شرکت پگاه داده‌کاوان شریف و شرکت شتاب‌دهنده کارآفرینی اجتماعی از دیگر سرمایه‌گذاران این صندوق هستند.

مهندس محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک با اشاره به سابقه 23 ساله این شرکت در ارائه خدمات زیرساختی گفت: «آسیاتک طی سال‌های فعالیت خود همواره در حوزه خدمات زیرساختی و پایه حضور داشته است اما در راهبردهای جدید شرکت، حوزه محتوا نیز مورد توجه قرار گرفته است.»

به گفته وی، آسیاتک در همین راستا یک شرکت زیرمجموعه نیز تاسیس کرده که فعالیت آن بر حوزه محتوا، پلتفرم‌ها و نگهداری زیرساخت‌های محتوایی متمرکز است.

یوسفی‌زاده با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این صندوق با رویکرد نوین آسیاتک هم‌سو است، تصریح کرد: انجام سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌ها در قالب یک صندوق و با مشارکت مجموعه‌های مختلف، امکان ارزیابی دقیق‌تر از پروژه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های سنجیده‌تر برای حمایت و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/