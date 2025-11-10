تکنولوژی دیوانهوار سامسونگ؛
«پولار آیدی» در گلکسی S27 اولترا استفاده میشود
سامسونگ ظاهراً روی تکنولوژی بسیار پیشرفتهای برای پرچمدار سال ۲۰۲۷ خود کار میکند.
ایلنا: گزارشی جدید نشان میدهد سامسونگ احتمالاً در حال آمادهسازی تحولی جدی در سیستم تشخیص چهرهی گلکسی S27 اولترا است. این سیستم که «پولار آیدی» نام گرفته، بلندپروازانهترین تلاش سامسونگ برای رقابت با فیسآیدی اپل توصیف میشود.
یکی از افشاگران میگوید نشانههایی از Polar ID را در نسخههای اولیهی فریمور S27 اولترا مشاهده کرد. بر اساس این گزارش، سامسونگ دیگر به سازوکار معمول دوربین سلفی تکیه ندارد و یک سختافزار اختصاصی را آزمایش میکند که نوعی نور قطبیدهی نزدیکبه فروسرخ منتشر میکند و الگوی قطبش روی چهره را میخواند؛ روشی که در عمل نوعی «اثر انگشت اپتیکال» برای صورت ایجاد میکند و تصاویر، ویدیوها، ماسکها یا چاپهای سهبعدی قادر به تقلید آن نیستند.
اگر این ادعا درست باشد، ساختار سختافزاری شامل حسگر ISOCELL Vizion و ماژول امنیتی تازهای به نام BIO-Fusion Core میشود.
گفته میشود سامسونگ سرعت بازگشایی حدود ۱۸۰ میلیثانیه را هدف گرفته است؛ آن هم در تقریباً هر وضعیت نوری، از تاریکی کامل تا نور شدید خورشید و محیطهای داخلی حتی با عینک آفتابی. استفاده از ماسک هم نباید اختلال ایجاد کند.
رویکرد جدید سامسونگ در تضاد با وضعیت فعلی است. فیسآیدی اپل که با پخش نقاط فروسرخ روی چهره کار میکند، همچنان بسیار ایمن ارزیابی میشود. در مقابل، تشخیص چهرهی با دوربین سلفی در بسیاری از گوشیهای اندرویدی سرعت بالایی دارد؛ اما برای پرداختها «ایمن» محسوب نمیشود.
اگر «پولار آیدی» واقعاً به مرحلهی تجاریسازی برسد، گلکسی S27 اولترا میتواند یکی از قابلاعتمادترین سیستمهای احراز هویت چهره در میان گوشیهای اندرویدی شود.