سازمان تنظیم‌گر اینترنت چین (CAC) به شرکت‌های بزرگ فناوری این کشور از جمله Alibaba و ByteDance دستور داده است خرید تراشه‌های هوش مصنوعی ساخت شرکت Nvidia را متوقف کنند.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، سازمان تنظیم‌گر اینترنت چین (CAC) به شرکت‌های بزرگ فناوری این کشور از جمله Alibaba و ByteDance دستور داده است خرید تراشه‌های هوش مصنوعی ساخت شرکت Nvidia را متوقف کنند. این دستور شامل مدل جدید RTX6000D Pro نیز می‌شود که انویدیا آن را برای بازار چین طراحی کرده بود.

به گفته منابع آگاه، حتی سفارش‌هایی که پیش‌تر برای این تراشه‌ها ثبت شده بود، باید لغو شود. این اقدام بخشی از سیاست گسترده پکن برای کاهش وابستگی به فناوری آمریکا و حمایت از توسعه تراشه‌های بومی تلقی می‌شود.

پیش‌تر نیز ایالات متحده صادرات تراشه‌های پرقدرت به چین را محدود کرده بود و انویدیا برای ادامه حضور در بازار چین مجبور به طراحی نسخه‌های ضعیف‌تر شده بود. با این حال، مقامات چینی این تراشه‌ها را ناکافی دانسته‌اند.

انتشار این خبر موجب کاهش ارزش سهام انویدیا در معاملات پیش از بازگشایی بازار شد. شرکت انویدیا تاکنون پاسخی رسمی به این گزارش نداده است.

