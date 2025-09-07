به گزارش ایلنا؛ یک خرابی در کابل‌های زیردریایی دریای سرخ، کیفیت اینترنت در کشورهای جنوب آسیا از جمله پاکستان و هند را تحت تأثیر قرار داده و مایکروسافت نیز از اختلال در سرویس ابری «Azure» خبر داد.

سرویس رصد اینترنت «نت‌بلاکس» اعلام کرد که مشکل در کابل‌های زیردریایی نزدیک جده در عربستان سعودی موجب افت کیفیت اینترنت در چند کشور از جمله پاکستان و هند شده است. مایکروسافت نیز تایید کرد که این حادثه، ارائه برخی خدمات ابری «Azure» و سرویس‌های مرتبط با آن را مختل کرده است.

کابل‌های زیردریایی اینترنت، نقش حیاتی در اتصال قاره‌ها و کشورها دارند و بیش از ۹۵ درصد داده‌های جهانی از طریق آنها منتقل می‌شود. این کابل‌ها از فیبرهای نوری تشکیل شده و قادر به انتقال هم‌زمان میلیون‌ها تماس تلفنی و حجم عظیمی از داده هستند.

بنابراین، هرگونه آسیب به این زیرساخت می‌تواند باعث کندی، اختلال یا قطع اینترنت در سطح گسترده شود و حفاظت از آن‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی جهان محسوب می‌شود.

