فیبر نوری و توسعه اپراتورها کلید بهبود کیفیت اینترنت

به گزارش ایلنا، بیژن عباسی آرند مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه اپراتورهای همراه و شتاب‌بخشی به پروژه ملی فیبرنوری، راهکارهایی پایدار برای بهبود اینترنت در کشور محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی متذکر شد: بدون توسعه این زیرساخت‌ها، بهبود تجربه کاربران، رشد اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف دسترسی امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/