خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد؛

فیبر نوری و توسعه اپراتورها کلید بهبود کیفیت اینترنت

فیبر نوری و توسعه اپراتورها کلید بهبود کیفیت اینترنت
کد خبر : 1675171
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور وزیر ارتباطات گفت: توسعه شبکه اپراتورهای همراه و تسریع در اجرای پروژه ملی فیبر نوری، دو راهکار اساسی برای ارتقای کیفیت اینترنت و تقویت اقتصاد دیجیتال کشور است.

به گزارش ایلنا، بیژن عباسی آرند مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه اپراتورهای همراه و شتاب‌بخشی به پروژه ملی فیبرنوری، راهکارهایی پایدار برای بهبود اینترنت در کشور محسوب می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی متذکر شد: بدون توسعه این زیرساخت‌ها، بهبود تجربه کاربران، رشد اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف دسترسی امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور