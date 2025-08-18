مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد؛
فیبر نوری و توسعه اپراتورها کلید بهبود کیفیت اینترنت
مشاور وزیر ارتباطات گفت: توسعه شبکه اپراتورهای همراه و تسریع در اجرای پروژه ملی فیبر نوری، دو راهکار اساسی برای ارتقای کیفیت اینترنت و تقویت اقتصاد دیجیتال کشور است.
به گزارش ایلنا، بیژن عباسی آرند مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: سرمایهگذاری در توسعه شبکه اپراتورهای همراه و شتاببخشی به پروژه ملی فیبرنوری، راهکارهایی پایدار برای بهبود اینترنت در کشور محسوب میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساختهای ارتباطی متذکر شد: بدون توسعه این زیرساختها، بهبود تجربه کاربران، رشد اقتصاد دیجیتال و کاهش شکاف دسترسی امکانپذیر نخواهد بود.