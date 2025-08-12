به گزارش ایلنا؛ نشست مشترک معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با مدیران پارک‌های علم و فناوری کشور، با هدف تقویت همکاری‌ها و توسعه زیست‌بوم نوآوری در استان‌ها برگزار شد.

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، در این نشست با اشاره به تحول مفهوم «محصول دانش‌بنیان» گفت: امروز این محصولات به کالاهایی پیشرفته و دارای فناوری بالا تبدیل شده‌اند که نقش مهمی در زندگی مردم و صنایع کشور دارند؛ از داروهای درمان بیماری‌های سخت تا توربین‌های صنعتی و سامانه‌های پیشرفته فناوری اطلاعات.

ظرفیت‌های مغفول قانون جهش تولید

امرایی با تأکید بر اهمیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۲، اظهار داشت: این قانون بستر ارزشمندی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده، اما استفاده کامل از آن هنوز محقق نشده است. او یادآور شد که سال گذشته بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان طرح در قالب این قانون تصویب و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن به قرارداد انجامید، بی‌آنکه از منابع مستقیم معاونت استفاده شود.

نقش کلیدی پارک‌ها در توسعه استانی

به گفته امرایی، پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور بازوی اجرایی مهمی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های این قانون هستند و بدون آن‌ها تحقق اهداف ممکن نخواهد بود. او به تفاهم‌نامه اخیر معاونت علمی با تعدادی از پارک‌ها اشاره کرد و آن را گامی مشترک در مسیر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.

تمرکززدایی و تکیه بر توان استان‌ها

این مقام مسئول رویکرد دولت چهاردهم را تمرکززدایی عنوان کرد و متذکر شد: بسیاری از واحدهای فناور در پارک‌ها توان تبدیل‌شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان را دارند و لازم است معاونت علمی و پارک‌ها به‌عنوان بازوی حمایتی کنار آن‌ها بایستند. بر اساس تفاهمنامه مشترک، شناسایی ظرفیت‌های استانی و حمایت از ارتقای آنها در قالب برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده دنبال خواهد شد.

