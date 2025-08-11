خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی خبر داد؛

تولید سه داروی پیشرفته ضدسرطان و ضدعفونت با فناوری داخلی

تولید سه داروی پیشرفته ضدسرطان و ضدعفونت با فناوری داخلی
کد خبر : 1672392
لینک کوتاه کپی شد.

صرفه‌جویی ۴۰ میلیون دلاری ارزی

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری از تولید داخلی سه داروی پیشرفته ضدسرطان و ضدعفونت با فناوری نانو خبر داد و گفت: این داروها که پیش‌تر بیش از ۶.۵ میلیون دلار واردات داشتند، اکنون با قیمت یک‌بیستم واردات و تحت پوشش بیمه در اختیار بیماران قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا، نشست خبری دستاوردهای حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور سعید سرکار رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های راهبردی در کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری کشور گفت: برخی فناوری‌ها منشأ خلق محصولات حیاتی هستند و نبودشان می‌تواند یک صنعت را متوقف کند. ما امروز توانسته‌ایم در حوزه‌هایی چون کاتالیست‌های پتروشیمی و داروهای پیشرفته به خودکفایی برسیم.

تولید سه داروی پیشرفته با فناوری نانو

سرکار با اشاره به دستاوردهای سال گذشته افزود: سه داروی مهم شامل داروی درمان سرطان خون، داروی درمان سرطان پانکراس و یک داروی تزریقی برای عفونت‌های قارچی حاد که پیش‌تر بیش از ۶.۵ میلیون دلار واردات داشتند، اکنون با فناوری داخلی تولید شده‌اند.

به گفته وی، این داروها پیش‌تر با قیمت‌هایی بین ۸۰۰ دلار تا ۱۲۰۰ یورو برای هر تزریق وارد کشور می‌شدند و تنها بیماران خاص توان پرداخت داشتند، اما امروز با تولید داخلی، قیمت هر واحد به حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. این یعنی عدالت سلامت و دسترسی برابر برای همه اقشار.

صرفه‌جویی ارزی و توسعه پروژه‌های سلامت

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با تأکید بر نقش فناوری در کاهش هزینه‌ها گفت: وقتی فناوری در داخل توسعه می‌یابد، ارزبری کاهش و قیمت داخلی به شدت پایین می‌آید. سرمایه‌گذاری در این حوزه بازدهی اقتصادی چندبرابری دارد.

وی از آغاز ۲۰ طرح توسعه فناوری در سال جاری خبر داد که شامل پروژه‌هایی چون داروی SMA، کیت‌های تشخیص سرطان گوارش و سایر محصولات سلامت است و بیان کرد: این پروژه‌ها بیش از ۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهند داشت.

سرکار همچنین به برنامه‌های حوزه گیاهان دارویی، طب سنتی و هوش مصنوعی سلامت اشاره کرد و توضیح داد: با استفاده از فناوری نانو، اثربخشی برخی داروهای گیاهی تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته و آزمون‌های بالینی استاندارد برای ثبت مستندات علمی در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور