رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی خبر داد؛
تولید سه داروی پیشرفته ضدسرطان و ضدعفونت با فناوری داخلی
صرفهجویی ۴۰ میلیون دلاری ارزی
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولید داخلی سه داروی پیشرفته ضدسرطان و ضدعفونت با فناوری نانو خبر داد و گفت: این داروها که پیشتر بیش از ۶.۵ میلیون دلار واردات داشتند، اکنون با قیمت یکبیستم واردات و تحت پوشش بیمه در اختیار بیماران قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا، نشست خبری دستاوردهای حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور سعید سرکار رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای راهبردی در کاهش وابستگی و افزایش تابآوری کشور گفت: برخی فناوریها منشأ خلق محصولات حیاتی هستند و نبودشان میتواند یک صنعت را متوقف کند. ما امروز توانستهایم در حوزههایی چون کاتالیستهای پتروشیمی و داروهای پیشرفته به خودکفایی برسیم.
تولید سه داروی پیشرفته با فناوری نانو
سرکار با اشاره به دستاوردهای سال گذشته افزود: سه داروی مهم شامل داروی درمان سرطان خون، داروی درمان سرطان پانکراس و یک داروی تزریقی برای عفونتهای قارچی حاد که پیشتر بیش از ۶.۵ میلیون دلار واردات داشتند، اکنون با فناوری داخلی تولید شدهاند.
به گفته وی، این داروها پیشتر با قیمتهایی بین ۸۰۰ دلار تا ۱۲۰۰ یورو برای هر تزریق وارد کشور میشدند و تنها بیماران خاص توان پرداخت داشتند، اما امروز با تولید داخلی، قیمت هر واحد به حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار رسیده و تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. این یعنی عدالت سلامت و دسترسی برابر برای همه اقشار.
صرفهجویی ارزی و توسعه پروژههای سلامت
رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی با تأکید بر نقش فناوری در کاهش هزینهها گفت: وقتی فناوری در داخل توسعه مییابد، ارزبری کاهش و قیمت داخلی به شدت پایین میآید. سرمایهگذاری در این حوزه بازدهی اقتصادی چندبرابری دارد.
وی از آغاز ۲۰ طرح توسعه فناوری در سال جاری خبر داد که شامل پروژههایی چون داروی SMA، کیتهای تشخیص سرطان گوارش و سایر محصولات سلامت است و بیان کرد: این پروژهها بیش از ۴۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی به همراه خواهند داشت.
سرکار همچنین به برنامههای حوزه گیاهان دارویی، طب سنتی و هوش مصنوعی سلامت اشاره کرد و توضیح داد: با استفاده از فناوری نانو، اثربخشی برخی داروهای گیاهی تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته و آزمونهای بالینی استاندارد برای ثبت مستندات علمی در حال انجام است.