خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همراه اول بسته هدیه روز خبرنگار را فعال کرد

همراه اول بسته هدیه روز خبرنگار را فعال کرد
کد خبر : 1671398
لینک کوتاه کپی شد.

به‌مناسبت روز خبرنگار، همراه اول بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی یک‌ساله دولت را برای خبرنگاران طبق لیست دریافتی از رگولاتوری فعال کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همزمان با فرارسیدن ۱۷ مرداد «روز خبرنگار»، بسته اینترنت یک‌ساله ۲۰۰ گیگابایتی وعده داده شده دولت برای خبرنگاران فعال شد؛ هدیه‌ای که طبق سنوات گذشته و به نشانه همراهی همیشگی با اصحاب رسانه، بدون نیاز به اقدام خاصی از سوی آنان به صورت خودکار به سیمکارت‌شان تعلق گرفته است.

 

طبق اعلام اپراتور اول، این قشر فرهیخته که بیشترین میزان ترافیک ارتباطی و حضور را بر روی شبکه همراه اول دارند، پس از اتمام اعتبار یا حجم بسته سال قبل‌شان، بسته جدیدشان فعال می‌شود.

 

اطلاع‌رسانی درباره زمان فعالسازی، مدت اعتبار و روش استعلام نیز از طریق پیامک انجام می‌شود.

 

همراه اول ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اعلام کرده است این بسته بخشی از برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل دسترسی رسانه‌ها به خدمات ارتباطی و حمایت مستمر از فعالیت‌های خبری در کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور