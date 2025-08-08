بسته اینترنت هدیه روز خبرنگار ایرانسل فعال شد
به مناسبت روز خبرنگار، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی یک ساله ایرانسل، برای خبرنگاران فعال شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار و با هدف گرامیداشت و تکریم جایگاه اصحاب رسانه، بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی ویژه خبرنگاران را فعالسازی کرد.
این هدیه که یک بسته ۲۰۰ گیگابایتی و با اعتبار یک ساله است، از روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با روز خبرنگار، بر مبنای فهرست شمارههای ایرانسلی اعلام شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فعال شده است.
خبرنگارانی که این بسته روی شماره آنها فعال شده است، پیامک اطلاعرسانی زیر را دریافت میکنند: «خبرنگار محترم سلام، بسته اینترنتی ۲۰۰ گیگابایتی هدیه روز خبرنگار، با اعتبار یک ساله فعال شد. وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات»
مشاهده باقیمانده حجم این بسته هدیه، از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسلمن، امکانپذیر است.
با توجه به اینکه اولویت مصرف اینترنت ایرانسل با بستههای هدیه است، خبرنگارانی که بسته هدیه روز خبرنگار را دریافت کردهاند، اگر در مدت استفاده از این هدیه، بستههای خریداریشده قبلیشان منقضی شود، میتوانند پس از پایان اعتبار بسته هدیه ویژه روز خبرنگار، با ارسال عدد یک به شماره ۳۱۴۱، حجم باقیمانده از بستههای قبلی خود را دوباره فعال کرده و استفاده کنند.