به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در ایام اربعین حسینی(ع) امسال، با استقرار پاورباکس های هوشمند در حرم های مطهر واقع در کربلا، نجف و کاظمین، امکان شارژ ایمن تلفن همراه زائران را فراهم کرده است.

پاورباکس های نصب شده در کشور عراق که در راستای مسوولیت اجتماعی اپراتور اول تلفن همراه کشور به اجرا در آمده است، این امکان را فراهم می کند که زائران گوشی خود را در یک محفظه اختصاصی قرار دهند و بدون نیاز به انتظار در محل، در زمان زیارت یا پیاده روی، دستگاه شان به صورت ایمن شارژ شود.

همچنین برای حفظ امنیت باکس ها، سه لایه حفاظتی شامل اسکن اثر انگشت، تشخیص چهره و رمز عددی برای قفل کردن آنها تعبیه شده تا خاطر مالکان گوشی آسوده باشد.

هدف از این اقدام، تسهیل دسترسی زائران ایرانی به خدمات ارتباطی و دیجیتال در طول سفر زیارتی است.

گفتنی است این بخشی از اقدامات اربعینی همراه اول است و اپراتور اول تلفن همراه کشور همزمان با آغاز سفرها، از «بسته های ویژه رومینگ» و «خدمات جامع دیجیتال» خود رونمایی کرده بود

