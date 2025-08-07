خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقرار پاورباکس‌های همراه اول در حرم‌های مطهر عراق

استقرار پاورباکس‌های همراه اول در حرم‌های مطهر عراق
کد خبر : 1671143
لینک کوتاه کپی شد.

همراه اول با استقرار پاورباکس‌های هوشمند در حرم‌های مطهر عراق، دغدغه شارژ گوشی زائران اربعین را برطرف کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در ایام اربعین حسینی(ع) امسال، با استقرار پاورباکس های هوشمند در حرم های مطهر واقع در کربلا، نجف و کاظمین، امکان شارژ ایمن تلفن همراه زائران را فراهم کرده است. 

 

پاورباکس های نصب شده در کشور عراق که در راستای مسوولیت اجتماعی اپراتور اول تلفن همراه کشور به اجرا در آمده است، این امکان را فراهم می کند که زائران گوشی خود را در یک محفظه اختصاصی قرار دهند و بدون نیاز به انتظار در محل، در زمان زیارت یا پیاده روی، دستگاه شان به صورت ایمن شارژ شود. 

 

همچنین برای حفظ امنیت باکس ها، سه لایه حفاظتی شامل اسکن اثر انگشت، تشخیص چهره و رمز عددی برای قفل کردن آنها تعبیه شده تا خاطر مالکان گوشی آسوده باشد.

 

هدف از این اقدام، تسهیل دسترسی زائران ایرانی به خدمات ارتباطی و دیجیتال در طول سفر زیارتی است.

 

گفتنی است این بخشی از اقدامات اربعینی همراه اول است و اپراتور اول تلفن همراه کشور همزمان با آغاز سفرها، از «بسته های ویژه رومینگ» و «خدمات جامع دیجیتال» خود رونمایی کرده بود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور