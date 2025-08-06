دوره آموزشی «الفبای سواد مالی» برای کاربران بلوجونیور در فیلیمو مدرسه رایگان شد.

سواد خوبه مالی باشه

به گزارش ایلنا، آموزش سواد مالی آن هم از سنین پایین با هدف پرورش نسلی توانمند و باهوش در مدیریت پول، ضروری است. بسیاری از بزرگسالان با چالش‌هایی مانند عدم برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی هزینه‌ها مواجه هستند، این چالش‌ها ریشه در عدم آموزش مالی در کودکی دارد. برخی پلتفرم‌ها نیز با همین دغدغه شروع به کار کردند و سعی دارند تا این مسیر را هموار کنند، یکی از این پلتفرم‌ها بلوجونیور است که سعی دارد با ارائه خدمات بانکی به کودکان و نوجوانان، یادگیری مدیریت پول را به یک تجربه جذاب و عملی تبدیل کند. بلوجونیور به والدین نیز کمک می‌کند تا قدم‌های کوچک اما مؤثری برای آینده مالی فرزندان خود بردارند، چرا که عادات مالی مثبت از طریق تجربیات روزمره و مشاهده رفتار والدین شکل می‌گیرد.

حالا بلوجونیور، با همکاری فیلیمو مدرسه که پلتفرم آموزشی ویدیویی ویژه کودکان و نوجوانان است، از شروعِ کمپین تابستانی "الفبای سواد مالی" خبر داده‌است. این دوره آموزشی، مخصوص به دو گروه سنی ۷ تا ۹ سال و ۱۰ تا ۱۲ سال طراحی شده است تا مفاهیم بنیادین مالی را با زبانی ساده و جذاب به آن‌ها بیاموزد.

دوره‌ای جامع و تخصصی برای دو گروه سنی

دوره "الفبای سواد مالی" شامل ۲۰ قسمت ویدیوی آموزشی ۵ تا ۷ دقیقه‌ای است که برای دو گروه سنی تولید شده:

· ۱۰ قسمت ویژه گروه سنی ۷ تا ۹ سال

· ۱۰ قسمت ویژه گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال

این دوره با مشاوره علمی "آکادمی هوش مالی" تهیه و تولید شده است؛ این مجموعه با تجربه تدوین بیش از ۲۰۰ جلد کتاب در حوزه سواد مالی، سابقه درخشانی در آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان و بزرگسالان دارد.

بلوجونیور و فیلیمو مدرسه با این رویکرد که آموزش سواد مالی از سنین پایین، یکی از بایدهای مهم این روزگار است، دوره آموزشی "الفبای سواد مالی" را از ۱۱ مرداد تا ۱۵ شهریور ماه، ارائه می‌کنند. این دوره آموزشی را می‌توانید رایگان مشاهده کنید؛ حتی اگر اشتراک فعال در فیلیمو مدرسه نداشته باشید.

کاربران بلوجونیور می‌توانند با ورود به فیلیمو مدرسه از طریق اپلیکیشن بلوجونیور، این دوره را به تماشا کنند. این همکاری، فرصتی برای کودکان فراهم می‌کند تا به سادگی، با مفاهیمی چون "پول‌توجیبی"، "پس‌انداز"، "تاریخچه پول" و دیگر اصول اساسی سواد مالی آشنا شوند.

توانمندسازی نسل جدید برای تصمیم‌گیری‌های مالی هوشمندانه و ایجاد فرهنگ مدیریت مالی از دوران کودکی موضوعی مهم و دغدغه‌ی بسیاری از والدین است. همکاری مشترک بلوجونیور و فیلیمو مدرسه نیز با هدف رفع این دغدغه شکل گرفته است. جزئیات این دوره آموزشی را از اینجا بخوانید.

سرفصل ها :

· سفر پول

· پول‌توجیبی

· پس‌انداز

· خرج کردن

· فرق نیاز و خواسته

· آشنایی با بانک

