فراخوان سومین رویداد «روایت تصویری ارغوان» منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رویداد، فراخوان سومین دوره رویداد «روایت تصویری ارغوان» منتشر شد. این دوره از ۱۲ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۵ به دبیری رضوان سرمد، مستندساز و پژوهشگر، برگزار می‌شود.

رویداد ویدیویی «ارغوان» در دو بخش «روایت خودنگار» و «روایت از نگاه دیگری» با همکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، انجمن مستندسازان سینمای ایران و پلتفرم فیلم‌نت برگزار خواهد شد.

«ارغوان» با هدف ثبت احوال و زیست روزمره افراد دارای معلولیت و معطوف کردن توجه جامعه و مسئولان به این گروه از شهروندان، به منظور تغییر نگرش جامعه به موضوع معلولیت، آگاهی از حقوق مغفول‌مانده افراد دارای معلولیت و ترویج رفتارهای صحیح با این گروه از شهروندان و با نیت بهبود کیفیت زندگی ایشان برگزار می‌شود.

ساختار رویداد:

راویان ما نه فیلمسازان حرفه‌ای؛ بلکه همه مردم خواهند بود. چه آنان که خود دارای معلولیت هستند چه دیگرانی که به هر علت دلمشغولی این افراد را دارند.

با یک ویدیوی حداکثر ۷ دقیقه‌ای که با تلفن همراه یا دوربین ساده خانگی خود ضبط و آماده می‌کنید، می‌توانید در این رویداد تصویری بسته به شرایط خود در دو بخش ذیل شرکت کنید.

_ در بخش «روایت‌ خودنگار»

افراد دارای معلولیت روایت شخصی و احوال روزمره‌تان را در محدوده موضوع‌های فراخوان آماده و ارسال کنید. در این بخش لازم است ویدیوها از زاویه نگاه و زبان فرد دارای معلولیت ساخته شده باشند. البته می‌توانید برای ساخت آن از دیگران کمک بگیرید، اما بروز حس و‌ نگاه شما در کارتان برایمان مهم است.

_ در بخش «روایت‌ از نگاه دیگری»

همه افراد جامعه به‌ویژه کسانیکه که در ارتباط با افراد دارای معلولیت هستید مانند خانواده، مددکاران، مربیان، دوستان، همکاران و… می‌توانید با ویدیوهایی در محدوده موضوع‌های فراخوان و با محوریت افراد دارای معلولیت در رویداد شرکت کنند.

موضوع‌های فراخوان:

۱- شهر یا روستا: ارتباط با شهر یا روستا، رفت و آمد، خرید، گشت و گذار، فضای عمومی، فضای خاص، پاتوق، شهروندی و…

۲- خانه: اتاق خود، فضای خانواده، ویژگی‌های خانه، خانه مناسب، ورود و خروج از خانه، همسایه، مجتمع مسکونی، شب، روز …

۳- روابط: جامعه، اعضای خانواده، عشق، دیگری، ازدواج، دوستان، با خود، همکار، فضای مجازی، جدایی، آشتی، فقدان، اشیا، طبیعت، حیوانات و…

۴- ذهنیت: آرزو، امید، خواب، اهداف، تنهایی، انزوا، خلوت، در میان جمع، رویا، خیال، ترس، نگرانی و…

۵- شغل:کسب درآمد، توانمندی، ناتوانی، تجربه، خاطره، محیط کار، استقلال

۶- تفریحات

۷- روزمره

۸- نیازها و محدویت‌ها: نیازهای عاطفی و روحی، نیازهای پزشکی، نیاز به دیده شدن، نیازهای جسمی، جنسی و محدودیت در روابط، رفت و آمد، تحصیل و...

۹- تاثیر اینترنت بر کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت

۱۰- دسترس‌پذیری و عدالت اجتماعی

۱۱- مشکلات افراد دارای معلولیت در شرایط بحرانی

قوانین و‌ مقررات جشنواره:

۱- فیلم‌ها باید در محدوده موضوعات مربوط به زندگی با معلولیت ساخته و ارسال شوند.

نکته: دو بخش روایت خودنگار و روایت از نگاه دیگری جداگانه داوری خواهند شد.

۲- شما می‌توانید با دوربین‌های ساده خانگی یا گوشی تلفن همراه خود فیلم بسازید و در رویداد شرکت کنید، اما توجه کنید که حتما تصاویر باید به شکل افقی (و نه عمودی) گرفته شوند.

۳-درتعداد آثار ارسالی محدودیت وجود ندارد.

۴- مدت‌ زمان فیلم‌ها باید حداکثر ۷ دقیقه باشد و 900 مگابایت باشد.

۵- دبیرخانه مجاز به استفاده از آثار در تمام پلتفرم‌های آنلاین است و همچنین دبیرخانه مجاز است فیلم‌ها را در قالب جشنواره‌ در سالن‌های سینما نمایش دهد.

۶- همه مسائل مربوط به حقوق شخصیت‌ها، اماکن و سایر موارد حاضر در فیلم برعهده‌ صاحب اثر است.

۷- فیلم‌ها پس از بررسی انطباق با قوانین، شرایط و اهداف رویداد به نمایش درمی‌آیند و دبیرخانه متعهد به نمایش تمامی فیلم‌های ارسالی نیست.

۸- دبیرخانه جشنواره موظف به پاسخگویی در مورد دلایل رد اثر راه نیافته به بخش مسابقه نیست.

۹- تصمیم‌گیری درباره‌ تمام مسائل پیش‌بینی‌نشده در قوانین، برعهده‌ دبیر رویداد است.

۱۰- ثبت‌نام در رویداد و ارسال اثر به منزله پذیرفتن تمامی قوانین و مقررات رویداد است.

جوایز رویداد:

_ فیلم‌های منتخب که شرایط اولیه را دارا هستند در سکوی نمایش آنلاین به نمایش درخواهند آمد.

_ ۱۰ فیلم برتر منتخب دبیر رویداد در قالب یک فیلم بلند تنظیم و از طریق پلتفرم‌های آنلاین و جشنواره‌های مرتبط به نمایش درخواهند آمد.

در بخش «روایت‌ خودنگار»

- فیلم منتخب هیات داوران: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون تومان

- فیلم منتخب مردمی: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون تومان

در بخش «روایت‌از نگاه دیگری»

- فیلم منتخب هیات داوران: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون تومان

- فیلم منتخب مردمی: لوح تقدیر و مبلغ 20 میلیون تومان

دبیر رویداد ارغوان رضوان سرمد مدیر اجرایی فریده صارمی و مدیر روابط عمومی و مارکتینگ نغمه دانش آشتیانی هستند و اعضای هیات داوران نیز متعاقبا اعلام خواهند شد.

زمان‌بندی رویداد:

شروع ثبت‌نام اینترنتی و بارگذاری فیلم‌ها:

۱/ شهریور/ ۱۴۰۵

پایان مهلت ثبت‌نام اینترنتی و بارگذاری فیلم‌ها:

۱۵/ آبان/۱۴۰۵

اعلام فیلم‌های منتخب:

۲۵/ آبان/۱۴۰۵

زمان نمایش آثار در پلافرم فیلم نت:

۱۲ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۵

پایان داوری مردمی از طریق فیلم‌نت:

۲۳/ آذر/۱۴۰۵

برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز:

۲۵/ آذر/۱۴۰۵

برای ثبت‌نام و آشنایی بیشتر با رویداد به سایت رویداد روایت تصویری ارغوان به آدرس: Arghavanfilmfestival.com مراجعه کنید یا با شماره 09964940093 تماس بگیرید.

صفحه اینستاگرام:

www.instagram.com/arghavantale

گروه تلگرام:

@ArghavanFestivalClub

علاقمندان می‌توانند در کارگاه‌های «ساخت روایت تصویری با گوشی تلفن همراه» به صورت رایگان شرکت کنند.

برای ثبت‌نام در کارگاه‌ها نیز می‌توانید به سایت رویداد سر زده یا با شماره تماس 09964940093 تماس بگیرید.

انتهای پیام/