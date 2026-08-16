رونمایی از لوگوی سریال «اکسیر»
کد خبر : 1826391
سریال «اکسیر» از یکم شهریورماه، روزهای فرد از شبکه دو سیما پخش می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، سریال «اکسیر» به کارگردانی و تهیهکنندگی احمد درویشعلیپور و نویسندگی محمد درویشعلیپور، یک کمدی فانتزی خانوادگی درباره «پیروز»، عطرسازی سنتی است که یک اتفاق غیرمنتظره، زندگی او و خانوادهاش را وارد مسیری تازه میکند.
قصهای طنزآمیز که در دل این ماجرا، به فاصله میان نسلها، میل به جوان ماندن و ارزش زمان میپردازد.
سریال «اکسیر» از یکم شهریورماه، یکشنبهها، سهشنبهها، پنجشنبهها از شبکه دو سیما پخش می شود.