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رونمایی از لوگوی سریال «اکسیر»

رونمایی از لوگوی سریال «اکسیر»
کد خبر : 1826391
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سریال «اکسیر» از یکم شهریور‌ماه، روزهای فرد از شبکه دو سیما پخش می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «اکسیر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احمد درویشعلی‌پور و نویسندگی محمد درویشعلی‌پور، یک کمدی فانتزی خانوادگی درباره «پیروز»، عطرسازی سنتی است که یک اتفاق غیرمنتظره، زندگی او و خانواده‌اش را وارد مسیری تازه می‌کند.

قصه‌ای طنزآمیز که در دل این ماجرا، به فاصله میان نسل‌ها، میل به جوان ماندن و ارزش زمان می‌پردازد.

سریال «اکسیر» از یکم شهریور‌ماه، یک‌شنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها، پنج‌شنبه‌ها از شبکه دو سیما پخش می شود.

 

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